השר לשעבר מהליכוד חוזר לפוליטיקה; זו המפלגה בה הוא יתמודד

השר לשעבר איוב קרא מודיע רשמית על חזרתו לזירה הפוליטית ומכריז על התמודדות בפריימריז של הליכוד, הן ברשימה הארצית והן במשבצת המיועדת לנציגי המגזר הלא-יהודי. בהצהרתו הבהיר קרא: "אנחנו ננצח את הבחירות ונציל את המדינה".
בדבריו פירט קרא את שלוש הסיבות המרכזיות שהובילו אותו לקבל את ההחלטה לחזור ולהתמודד. "הסיבה הראשונה היא שהליכוד, מאז אירועי השבעה באוקטובר, הציל את מדינת ישראל", טען. "אני מסתובב כיום במדינות שונות במזרח התיכון ורואה מקרוב איך כולן מעוניינות להמשיך ולשתף פעולה עם ישראל".
כסיבה השנייה ציין קרא את יחסו של ראש הממשלה למגזרים השונים: "יש לי הכרת הטוב עמוקה לבנימין נתניהו, שגם ברגעים המורכבים ביותר ידע לשמור ולהגן על המיעוטים במדינה".
לסיום, כיוון קרא אצבע מאשימה כלפי גדי איזנקוט ומתח עליו ביקורת חריפה: "הטריגר השלישי להחלטה שלי הוא הדברים המקוממים של איזנקוט, שהצהיר כי הוא מתכוון להקים ממשלה עם מנסור עבאס ואף הגדיל לעשות כשהשווה בינו לבין גיבור ישראל יוסף חדאד. מול תפיסות כאלה חייבים להתייצב".
כשבירכתי בקידוש בשבת התפללתי שנשתחרר כבר מממשלה שמביאה עלינו רק חורבן