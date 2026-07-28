השר לשעבר מהליכוד חוזר לפוליטיקה; זו המפלגה בה הוא יתמודד

השר לשעבר איוב קרא מודיע רשמית על חזרתו לזירה הפוליטית ומכריז על התמודדות בפריימריז של הליכוד, הן ברשימה הארצית והן במשבצת המיועדת לנציגי המגזר הלא-יהודי. בהצהרתו הבהיר קרא: "אנחנו ננצח את הבחירות ונציל את המדינה".

בדבריו פירט קרא את שלוש הסיבות המרכזיות שהובילו אותו לקבל את ההחלטה לחזור ולהתמודד. "הסיבה הראשונה היא שהליכוד, מאז אירועי השבעה באוקטובר, הציל את מדינת ישראל", טען. "אני מסתובב כיום במדינות שונות במזרח התיכון ורואה מקרוב איך כולן מעוניינות להמשיך ולשתף פעולה עם ישראל".