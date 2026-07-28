המודיעין מעריך: טראמפ יכול לבצע פלישה פתאומית לאיראן

המסמך הפקיסטני, שמורכב מממספר הערכות מודיעיניות, כולל תצפיות צבאיות ישירות, מעקבים אלקטרוניים ועוד, טוען כי הנשיא טראמפ יכול וייתכן שגם מתכוון, להוציא לפעול פלישה פתאומית אל חלקה הדרומי של איראן, על חופי המפרץ הפרסי ומצרי הורמוז.

על פי ההערכה המודיעינית הכוללת, הכוחות הימיים, אוויריים ויבשתיים המחזיקה ארה"ב בטווח המיידי סמוך לאיראן ממשיך להתרחב מידי יום, ומאפשר לנשיא גמישות גדולה בהפעלת הכוח, אך בעל מאפיינים המאפשרים גם פלישה מוגבלת למניעת גישה של איראן אל הורמוז ובכך לפתוח את המצר.

על פי גורמים בכירים בבירה הפקיסטנית, הערכה מודיעינית זו, שהועברה גם לאיראן היא אחת מהגורמים שדחפו את איראן חזרה אל שולחן המשא ומתן בעידוד של פקיסטן וקטאר, אשר מנהלות מגעים קדחתניים על מנת למנוע את התרחבות הלחימה.

איראן הזהירה בימים האחרונים מפני האפשרות של פלישה, ואף הפיצה סרטונים של חימוש אזרחים ופריסתם במרחב חוף הים, ייתכן ובעקבות הערכה זו בדיוק.