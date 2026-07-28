נתן זהבי ניצח בתביעת הענק. זה הסכום שהוא יקבל

מכה משפטית לתחנת הרדיו 103FM: בית המשפט המחוזי קיבל את טענותיו של שדרן הרדיו נתן זהבי, וקבע כי הרחקתו מהאוויר התקבלה שלא כדין ותוך הפרה יסודית של חוזה ההעסקה עמו. בעקבות ההכרעה, חויבה התחנה לשלם לזהבי פיצויים בסכום עתק של כเกיל 900 אלף שקלים.

כזכור, הצעד החריף של הנהלת התחנה ננקט בעקבות מונולוג סוער של זהבי בשלהי שנת 2022. במהלך השידור תקף השדרן בחריפות את נציגי הציבור הדתיים והחרדים, תוך שהוא משווה בין מצבם הקשה של קשישים נזקקים לבין הקריאות לחיזוק סממני הדת והמסורת.

בדבריו שעוררו סערה ציבורית נרחבת, קרא זהבי בין היתר ללכת "קיבינימט" עם מצוות כמו חלה, צניעות והדלקת נרות, ואף הוסיף אמירה קשה במיוחד לפיה היה שמח אם חלק מנציגי הציבור היו קושרים את התפילין לגרונם ותולים את עצמם.

בעקבות התבטאויות אלו החליטה התחנה להשעות את זהבי משידור, אולם כעת קובע בית המשפט המחוזי כי ההליך בוצע באופן לא חוקי ושלא בהתאם להסכם שנחתם בין הצדדים, ופסק לטובת השדרן פיצוי כספי כבד.