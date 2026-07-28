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הפתרון למחסור המיירטים? זלנסקי בהצעה מפתיעה לטראמפ

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ נפגש עם נשיא אוקראינה ולדימיר זלנסקי, שהציע להעניק לאוקראינה רישיון לייצר מיירטי "פטריוט" - דבר שעשוי לפתור את מחסור המיירטים

19:17
2 תגובות
טראמפ וזלנסקי (ג'ושוע סוקוף\שאטרסטוק)

לפני הפגישה עם ראש הממשלה בנימין נתניהו, נשיא ארה"ב דונלד טראמפ נפגש היום (שלישי) עם נשיא אוקראינה ולדימיר זלנסקי. בתום הפגישה זלנסקי הציג פרטים על שיחתם, כשחשף כי ביקש לקבל רישיון לייצר מיירטי "פטריוט" באוקראינה - דבר שעשוי לסייע לארה"ב בהגדלת הייצור של מערכות ההגנה ולפתור את מחסור המיירטים שאליו ארה"ב נקלעה בעקבות המלחמה באיראן.

"הייתה לי פגישה טובה עם הנשיא טראמפ בבית הלבן" אמר זלנסקי. "אני מודה לו על כל מה שאנחנו עושים יחד כדי להגן על חייהם של האוקראינים ולהגיע לשלום".

יאיר אמר

הנשיא האוקראיני סיפר כי "בפתח הפגישה הבעתי את תנחומיי על מותו של לינדזי גרהאם, שהיה ידיד אמיתי של אוקראינה. דנו עם הנשיא על רישיונות לייצור מיירטים עבור מערכות ה'פטריוט', לצד כמה רעיונות נוספים שיכולים לעזור".

"דיברנו גם על דיפלומטיה, כי חשוב מאד להגביר את התהליך הדיפלומטי כיום" סיכם. "הצוותים שלנו יסכמו פרטי תקשורת נוספים. אני אסיר תודה לארה"ב על תמיכתה החזקה באוקראינה".

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יעל
לפני 38 דקות

בעבר ישראל יזמה פתרונות לצה"ל והיום מעולה שזלנסקי מציע ייצור מיירטים כשאצלנו השרים רק מפרקים את הצבא מכל נכסיו??:)
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