הפתרון למחסור המיירטים? זלנסקי בהצעה מפתיעה לטראמפ

טראמפ וזלנסקי ( ג'ושוע סוקוף\שאטרסטוק )

לפני הפגישה עם ראש הממשלה בנימין נתניהו, נשיא ארה"ב דונלד טראמפ נפגש היום (שלישי) עם נשיא אוקראינה ולדימיר זלנסקי. בתום הפגישה זלנסקי הציג פרטים על שיחתם, כשחשף כי ביקש לקבל רישיון לייצר מיירטי "פטריוט" באוקראינה - דבר שעשוי לסייע לארה"ב בהגדלת הייצור של מערכות ההגנה ולפתור את מחסור המיירטים שאליו ארה"ב נקלעה בעקבות המלחמה באיראן. "הייתה לי פגישה טובה עם הנשיא טראמפ בבית הלבן" אמר זלנסקי. "אני מודה לו על כל מה שאנחנו עושים יחד כדי להגן על חייהם של האוקראינים ולהגיע לשלום".

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הנשיא האוקראיני סיפר כי "בפתח הפגישה הבעתי את תנחומיי על מותו של לינדזי גרהאם, שהיה ידיד אמיתי של אוקראינה. דנו עם הנשיא על רישיונות לייצור מיירטים עבור מערכות ה'פטריוט', לצד כמה רעיונות נוספים שיכולים לעזור".

"דיברנו גם על דיפלומטיה, כי חשוב מאד להגביר את התהליך הדיפלומטי כיום" סיכם. "הצוותים שלנו יסכמו פרטי תקשורת נוספים. אני אסיר תודה לארה"ב על תמיכתה החזקה באוקראינה".