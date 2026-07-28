נתניהו ספד לגרהאם: ישראל איבדה תומך אדיר  

ראש הממשלה נתניהו התארח אמש בארוחת ערב מיוחדת בבירה האמריקאית, לזכרו של הנסאטור הרפובליקני הבכיר שמצא את מותו במפתיע לפני שבועות בודדים, לינדזי גרהאם.

גרהאם נחשב לאחד מהרפובליקנים הוותיקים והחשובים במפלגה, והיה לידיד עמוק של מדינת ישראל והציונות, והיה אחד מהקולות שתמכו בישראל באופן המובהק ביותר במהלך שלוש שנות המלחמה.

ראש הממשלה התארח בארוחה המיוחדת, ונפגש במהלך הערב לשיחה חמה עם אחותו של לינדזי, דרלין גרהאם נורדון ובני משפחתה ועם משתתפים נוספים, שהעלו על נס את מורשתו, והביעו את מחויבותם המשותפת להיאבק באנטישמיות ולחיזוק הברית הבלתי ניתנת לערעור בין ארצות הברית לישראל.

ראש הממשלה נשא דברים ותיאר את גרהאם בפאר: "אמריקה איבדה פטריוט גדול. ישראל איבדה את אחד מידידיה ותומכיה הגדולים ביותר. ואני איבדתי חבר יקר". ספד נתניהו.

לינדזי היה מחויב בכל מאודו לביטחונה של ארצות הברית, לביטחונה של ישראל ולמאבק הבלתי פוסק באנטישמיות. הוא יחסר לי מאוד, והוא יחסר לכולנו מאוד.״