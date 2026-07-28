חברי הליכוד, ארכיון ( גיל יערי\פלאש 90 )

העיתונאי שלום שטיין מדווח כי סגן השר אלמוג כהן לא הגיש את מועמדותו לפריימריז במפלגה. כעת, במערכת הפוליטית נותר לגלות האם כהן יזכה לשריון ברשימת הליכוד או שיבחר להתמודד במסגרת מפלגתית אחרת.

התפתחות זו מגיעה יממה בלבד לאחר שראש הממשלה בנימין נתניהו ויו"ר מזכירות הליכוד, השר חיים כ"ץ, רשמו ניצחון בוועידת המפלגה, כאשר חברי המרכז אישרו את שלוש ההצעות שהובאו להצבעה. ההישג המרכזי מבחינת נתניהו הוא אישור הסמכות לשריין שמונה מועמדים עד המקום ה-29 ברשימה, הצעה שעברה ברוב של 2,148 תומכים מול 1,220 מתנגדים. במערכת הפוליטית מעריכים כי חלק מהשריונים הללו עשויים לשמש את נתניהו לחיבורים עם מפלגות ימין נוספות כמו עוצמה יהודית, הציונות הדתית, נעם וזהות, או לחלופין לשריונים אישיים. במקביל, אושרה ברוב של 2,181 תומכים מול 1,193 מתנגדים ההצעה לשינוי תקנון הבחירות.

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עם זאת, הקרב הפנימי בתנועה הרחק מלהסתיים. ההצעה השנויה במחלוקת, המאפשרת לחברי כנסת, שרים וסגני שרים מכהנים להתמודד גם במשבצות המחוזות, אושרה על חודם של חמישה קולות בלבד (1,678 בעד מול 1,673 נגד). בשל הפער הזעיר והטענות סביב ספירת הקולות, בליכוד מעריכים כי המאבק יעבור בימים הקרובים לבית הדין של התנועה.

להכרעת בית הדין תהיה השפעה דרמטית על עתידם של חברי כנסת רבים: בעוד שמונת המקומות שיועמדו לרשות נתניהו מצמצמים מראש את המשבצות הריאליות, פסילה אפשרית של מסלול המחוזות לחברי כנסת מכהנים עלולה להותיר רבים מהם ללא נתיב התמודדות אפקטיבי.

מהליכוד נמסר כי בבחירות השתתפו למעלה מ-3,400 חברי מרכז, שהם כמעט 75% מבעלי זכות ההצבעה – נתון שלטענת המפלגה מעיד על עוצמת השטח לקראת הרכבת רשימה חזקה לבחירות הקרובות.