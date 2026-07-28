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חדשות פוליטי מדיני

הכנות אחרונות: נתניהו וצוותו הגיעו לבית הלבן

ראש הממשלה נתניהו וצוות הלשכה המדינית הגיעו לפני זמן קצר אל הבית הלבן לקראת הפגישה בין המנהיגים, בסביבת ראש הממשלה מקיימים התייעצויות והכנות של הרגע האחרון

18:01
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ישיבת הכנה בבית הלבן (צילום: מעיין טואף/ לע״מ.)

ראש הממשלה והצוות המדיני הגיעו לפני דקות אחדות אל הבית הלבן, ומנהלים התייעצויות אחרונות לפני פגישת ראשי המדינה.

הגעת פמליית ר"מ

אנשי הפמלייה המדינית של ראש הממשלה תועדו לפני זמן קצר מגיעים אל האגף המערבי של הבית הלבן, בין אנשי ראש הממשלה נוכחים ראש הסגל, השגריר לייטר, יועצת רה"מ קרוליין גליק והמזכיר הצבאי גיא מרקיזנו.

ראש הממשלה נתניהו הגיע אל הבית הלבן מכניסה צדדית מאובטחת בדומה לנשיא אוקראינה ולדימיר זלנסקי שהגיע למקום כשעה לפניו.

צוות הלשכה קיים התייעצויות אחרונות וישיבת הכנה עם ראש הממשלה, לקראת הפגישה עם הנשיא טראמפ.

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