הכנות אחרונות: נתניהו וצוותו הגיעו לבית הלבן

ראש הממשלה והצוות המדיני הגיעו לפני דקות אחדות אל הבית הלבן, ומנהלים התייעצויות אחרונות לפני פגישת ראשי המדינה.
אנשי הפמלייה המדינית של ראש הממשלה תועדו לפני זמן קצר מגיעים אל האגף המערבי של הבית הלבן, בין אנשי ראש הממשלה נוכחים ראש הסגל, השגריר לייטר, יועצת רה"מ קרוליין גליק והמזכיר הצבאי גיא מרקיזנו.
ראש הממשלה נתניהו הגיע אל הבית הלבן מכניסה צדדית מאובטחת בדומה לנשיא אוקראינה ולדימיר זלנסקי שהגיע למקום כשעה לפניו.
צוות הלשכה קיים התייעצויות אחרונות וישיבת הכנה עם ראש הממשלה, לקראת הפגישה עם הנשיא טראמפ.
פעם הנהגנו תאזור והיום הוא מתחנן לתמונות בוושינגטון, לפחות שם יכריחו אותו להקשיב לרמטכ"ל