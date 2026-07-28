הכנות אחרונות: נתניהו וצוותו הגיעו לבית הלבן

ישיבת הכנה בבית הלבן ( צילום: מעיין טואף/ לע״מ. )

ראש הממשלה והצוות המדיני הגיעו לפני דקות אחדות אל הבית הלבן, ומנהלים התייעצויות אחרונות לפני פגישת ראשי המדינה.