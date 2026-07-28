הנקודה האדומה: מה התוצאה כשמחפשים נתניהו בגוגל

היה לכם היום זמן לחדשות, אבל לא הבנתם הכל עד הסוף?

אריאל שרפר מסכם את הנקודה החדשותית היומית שמעניינת סרוגים,

בתוספת דעה אישית עם חיוך אמיתי או מריר חומר למחשבה והרבה חוצפה ישראלית.

זו הנקודה האדומה להיום:

"רה"מ נתניהו- אריאל שרפר מסרוגים שואל אותך שאלה.

פשוט לא הסכמת לאף אחד להמריא אתך במטוס הפרטי שלך "כנף ציון"

חוץ מרעייתך שרה, אז מכיוון שאנחנו העיתונאים נשארים בארץ

תרשה לי לשאול אותך מכאן:

חיפשת את עצמך בגוגל לאחרונה?

אתה מכיר גוגל? כלי העבודה של מי שאין לו יונתן אוריך קטן במחשב..

כי אם לא חיפשת- אני מציע שתעשה את זה ואולי תופתע מהתוצאות.

הרבה אנשים לא מבינים למה עזבת את כל הבעיות שקשורות אליך בגוגל,

והמראת פתאום לאמריקה לפגוש את טראמפ החי ולהיפרד מסנטור גרהאם

שבעבר היה מת על ישראל ובהווה למרבה הצער הוא מת.

לגוגל יש גם המון שאלות שקשורות בך:

למה אתה תמיד עושה קומבינות פוליטיות ברגע האחרון?

למה אתה לא מבקש מהנשיא טראמפ שיחלץ יותר על הנשיא הרצוג להעניק לך חנינה?

למה הבן יקיר לך יאיר לא מקבל תואר אזרח מיאמי לשם כבוד?

אבל השאלה הגדולה שאולי לא תמצא בגוגל היא למה בכלל אתה מתמודד שוב לראשות הממשלה. לא עשית מספיק?

הרי אנשים בגילך כבר פורשים מהעבודה- או במקרה שלך מהליכוד- והולכים הביתה.

ולך יש כמה בתים אז פשוט תצטרך לבחור אחד, ולעשות כל מה שאתה רוצה ושרה רעייתך תרשה לך.

אז אם אתה שואל אותי כדאי לך לחפש בגוגל סיבות להתמודד שוב,

או לחפש בעזרת גוגל את החברים שלך- אם עוד נשארו לך כאלה.

ואם אתה לא שואל אותי זה עוד יותר טוב כי אני לא גוגל.

אז לך חפש!”

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הסרטון כולל תוכן סאטירי הנאמר בהומור ללא כל כוונה לפגוע.

"הנקודה האדומה"- בכל יום עם נושא חדש באתר סרוגים!