"הציבור חייב לדעת על הפגישה של מנסור עבאס"

חבר הכנסת משה סעדה (הליכוד) יוצא במתקפה חריפה נגד יו"ר רע"ם, מנסור עבאס, ומעלה תהיות קשות בנוגע לקשריו בעבר עם גורמי טרור.

בריאיון שקיים עם פרופ' משה כהן אליה ושלום מנדל ברדיו "גלי ישראל", חשף סעדה: "ב-2018 מנסור עבאס יצא לטורקיה ונפגש עם ראשי חמאס והג'יהאד. מה יש לו להיפגש איתם? למה הציבור לא יודע מזה?".

בהמשך דבריו התייחס חבר הכנסת מהליכוד גם לחומרים שנחשפו במהלך הלחימה ברצועת עזה, והרחיב על החשדות המיוחסים לארגון המזוהה עם סיעתו של עבאס: "בעזה נתפסו חומרים שלטענתי מלמדים כי עמותת 48 של מנסור עבאס העבירה כספים לחמאס. בעקבות זאת נפתחה חקירה בנושא".

סעדה חתם את דבריו במסר נחרץ על שינוי המדיניות הנדרש כעת: "אחרי 7 באוקטובר אסור לנו להכיל יותר".