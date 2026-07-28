דגלים שחורים הונפו: רוחצים פונו מחופי הכנרת

( אבי שביט, איגוד ערים כינרת )

מחדר הבקרה של איגוד ערים כינרת נמסר כי בשל רוחות מערביות חזקות, ובהתאם להערכת מצב שנערכה בשיתוף עם המשטרה, הוחלט להניף דגל שחור בסוכות ההצלה ברצועת החופים צינברי, ברניקי ושקמים.

במסגרת ההנחיות, המצילים מפנים בשעה זו את המתרחצים מהמים לשם שמירה על בטיחותם.

בתוך כך, השירות המטאורולוגי מוציא אזהרה ומדווח כי גל חום משמעותי בדרך לישראל. הכבדת החום תורגש החל מיום חמישי הקרוב, וגל החום צפוי להימשך עד לאמצע השבוע הבא. שיאו של גל החום יירשם במהלך סוף השבוע ובתחילת השבוע הבא, בימים שישי עד ראשון, אז נחווה את הימים החמים ביותר שנרשמו בקיץ הנוכחי עד כה.

במהלך ימי גל החום ירשמו עומסי חום כבדים עד קיצוניים בכל חלקי הארץ. הטמפרטורות הגבוהות ביותר צפויות בבקעת הירדן, שם הן יגיעו ל-46 מעלות. בערבה ובאזור הכנרת צפויות כ-44 עד 45 מעלות. בגולן, בעמקי הצפון, בגליל ובנגב ירשמו 38 עד 42 מעלות, ואילו בהרים, באזור החוף ובשפלה הטמפרטורות ינועו בין 35 ל-36 מעלות.

בציבור נקראים לנהוג בזהירות, להימנע משהייה ממושכת בשמש בשעות השיא ולהרבות בשתיית מים.