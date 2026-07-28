הפיקוד האיראני מזהיר: זה מהלך שאין ממנו חזרה

האיראניים מאיימים בשבירה סופית של הכלים במצר הורמוז, לאחר שהנשיא טראמפ הודיע כי יפעל לפצות ספינות וחברות שנפגעו על ידי תקיפות איראניות במרחב, בעזרת כספים איראניים מוקפאים שמוחזקים תחת משטר הסנקציות של ארצות הברית, משמרות המהפכה הודיעו כי מדובר בקו אדום בוהק.

דובר המפקדה המרכזית ח'אתם אל-אנביאא', שמרכזת את פיקוד משמרות המהפכה, הצבא האיראני, חיל הים וחיל הטילים, שיגר איומים חריפים בתגובה להודעות הנשיא בנושא: "טראמפ הצהיר כי פיצויים עבור כלי שיט שנפגעו במהלך המלחמה ישולמו מנכסיה המוקפאים של איראן, תוך שהוא מציין את חוסר הביטחון במצר הורמוז".

"אנו מודיעים כעת באופן רשמי שכל חברה, מדינה או יישות שתבחר לקבל את הכספים האלה, לא תורשה לשוט יותר לעולם במצר הורמוז".