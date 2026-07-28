מארב מדיני? גם ואנס ישתתף בפגישת נתניהו-טראמפ

שידור חוזר של המארב על זלנסקי? על פי שורה של דיווחים בגופי תקשורת בארה"ב, גם סגן הנשיא ג'יי די ואנס צפוי לקחת חלק בפגישה בין ראש הממשלה נתניהו והנשיא דונלד טראמפ.

ואנס התבטא לאורך החודשים האחרונים באופן ישיר ולפעמים גם חריף נגד פעולות ישראליות במהלך המלחמה וגם נגד גורמים בממשלת ישראל עצמה. ואנס נחשב לסמן הבדלן של הממשל, והתנגד ליציאה למלחמה באיראן מראשיתה, ודחף באופן משמעותי לפנייה אל מסלול דיפלומטי.

הוא עמד בראש צוות המשא ומתן מול איראן, ולקח על עצמו את לבצע שיחות ישירות עם גורמים איראניים בניסיון להביא לסיום הסכסוך.

ואנס גם לא מפחד ללכלך את הידיים, גם בזירה המדינית, בביקורו הראשון של זלנסקי בבית הלבן תחת כהונת טראמפ, ביצעו ואנס וטראמפ, מה שניתן לתאר רק כמארב מדיני מתוכנן היטב, במהלכו גערו בבוז הנשיא בסגנו בזלנסקי ולבסוף גירשו אותו בבושת פנים מהחדר הסגלגל, הכל לעיניי ומצלמות התקשורת הבינלאומית.

כעת עולה השאלה, האם נתניהו צועד אל אותו מארב מדיני, לאורך השבועות האחרונים דווח על חוסר רצון של גורמים בבית הלבן לאפשר פגישה עם נתניהו, וניסיונות של ואנס עצמו לחצוץ בין המנהיגים.