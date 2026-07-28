איילת שקד מסרה עדות בלהב 433

התפתחות בחקירת פרשת "נווה צדק": שרת המשפטים לשעבר, איילת שקד, הגיעה הבוקר (שלישי) למשרדי היחידה הארצית לחקירות הונאה (יאח״ה) בלהב 433, לצורך מסירת עדות פתוחה. הגעתה של שקד התאפשרה לאחר שהתקבלו כל האישורים הנדרשים לכך.

כזכור, הפרשה עוסקת בחשד ליחסי "תן וקח" ששררו לכאורה בין יו״ר לשכת עורכי הדין לשעבר, עו"ד אפי נווה, לבין נשיא בית המשפט המחוזי בתל אביב לשעבר, השופט איתן אורנשטיין. על פי החשד הנחקר, נווה תמך וקידם את מינויו של אורנשטיין לתפקיד הנשיא.

במשטרה מציינים כי החקירה בפרשה עדיין נמשכת, והיא מלווה מקרוב על ידי פרקליטות מיסוי וכלכלה.