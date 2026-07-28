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לבד במערכה: האמירויות מנסה לשפר יחסים עם איראן

איחוד האמירויות שהייתה עד כה אחת ממובילות הקו הניצי במפרץ כנגד המשטר האיראני החליטה לשנות כיוון, ולנסות להוריד את רמת העוינות בין המדינות

15:58
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((צילום: שאטרסטוק))

יודעים משהו שאנחנו לא? על פי דיווחים במפרץ הפרסי, איחוד האמירויות שהייתה עד כה המדינה התקיפות ביותר כנגד המשך קיומו של המשטר האיראני במפרץ, ואף לקחה חלק אקטיבי בתקיפות נגד המשטר, עושה פניית פרסה ומנסה לצנן את הלהבות.

על פי אותם דיווחים, האמירויות, כמו מדינות רבות אחרות במפרץ, לא רואה את האור בקצה מנהרת הסכסוך, במיוחד לאור האופי הלא מתחייב של הפעול האמריקאית תחת הנשיא טראמפ, ובכירים במדינה הסיקו כי הסיכוי שהמשטר יופל, זעיר.

בנוסף, גוברת ההכרה שבמצבו הנוכחי, למפרץ אין את הכלים להתמודד עם סגירת הורמוז על ידי איראן, דבר שמציב גם את האמירויות במצב בעייתי, ועל כן בכירים במדינה החליטו לפנות אל דרך של הנמכת גובה הלהבות בין המדינות, גם אם לאו דווקא מדובר במהלך לפיוס רחב.

באמירויות החליטו ששימור מעמדם בתור מרכז תיירותי ומסחרי בינלאומי חשוב בשלב הזה יותר מעמידה כנגד איראן מכיוון שהמשטר גם כך צפוי לשרוד.

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