מתפרנס מהם ומקלל אותם: תיעוד ההסתה המחריד של נהג האוטובוס הערבי

אילוסטרציה: נהג אוטובוס מתעמת עם נוסעים חרדים. ( צילום: ai )

תיעוד מקומם ומעורר סערה שנחשף כעת, מציג עד כמה השנאה והגזענות כלפי הציבור החרדי חלחלו עמוק אפילו לתחבורה הציבורית: נהג אוטובוס ערבי שמתנהג כמו אחרון המסיתים, בחר לתעד מקרוב עשרות נוסעים חרדים שעלו לקו שלו ולהפיץ ברשתות החברתיות סרטון המלווה באנטישמיות צרופה.

בסרטון הקשה שהעלה נראים עשרות נוסעים חרדים תמימים בסך הכל מנסים לעלות לאוטובוס ולנסוע לביתם. אבל מבחינת הנהג שמסיע אותם הם לא נוסעים הם מטרת דמות. הנהג תיעד אותם מקרוב וקורא להם "נגיף", מכתיר את ההגעה שלהם כ"אסון", וקובע ברוע גלוי ש"הרשע נוטף מעיניהם". כל זה קורה כשהוא מתפרנס מהם, מקבל מהם תשלום על השירות, וממשיך לאחוז בהגה כאילו כלום.

ועכשיו תגידו אתם: מה מונע מאדם שככה מתנהג, שמסתכל על הנוסעים שלו כמו אל מחלה ומטפטף שנאה כזו לרשת, לקום מחר בבוקר ולבצע פיגוע באוטובוס? מאיפה הביטחון הזה להמשיך להסיע מאות אנשים ביום כשהראש שלו מלא בהסתה?

למה אנחנו ממשיכים לשתוק??? הגיע הזמן שניקח את גורלנו בידינו ונפסיק לעבור על דברים כאלה לסדר היום.

מעצר אילוסטרציה ( (צילום: דוברות המשטרה) )

זה לא מקרה בודד

כזכור, רק לפני כחצי שנה פרסמנו כאן ב"סרוגים" תחקיר על הסתה חמורה נוספת בקרב נהגי התחבורה הציבורית, כשחשפנו נהג אוטובוס שתמך בגלוי באיראן ובטרור מול תושבי מזרח ירושלים.

הכתובת על הקיר, היא צועקת מעל התיעודים האלה שוב ושוב והגיע הזמן שמערכת הביטחון וחברות התחבורה הציבורית יתעוררו ויורידו את הנהגים המסיתים האלה מהכביש באופן מיידי, לפני שיהיה מאוחר מדי.