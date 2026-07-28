טראמפ: "אני לא צריך שנתניהו יספר לי על איראן" 

רגע לפני פגישתו עם ראש הממשלה בנימין נתניהו, נשיא ארה"ב דונלד טראמפ התייחס כעת (שלישי) לפגישה הצפויה בראיון לרשת "פוקס ניוז", שם אמר כי "אני לא צריך שביבי יספר לי על איראן ועל הר המכוש. אנחנו יודעים בדיוק מה קורה שם".

כשנשאל על האפשרות של תקיפת החומר הגרעיני שהועבר להר המכוש, טראמפ אמר כי "זו לא בעיה גדולה. אם לא נעשה עסקה - נוריד את הר המכוש בקלות, כמו שהורדנו את מתקני הגרעין שלהם. שמעתי את ביבי מכריז את זה. אמרתי, 'למה אתה לא אומר את זה רק לי, למה אתה מכריז את זה בפני העולם?'".