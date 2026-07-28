81 שנים לאחר נפילתם בידי הנאצים, השלים משרד הביטחון מהלך הנצחה היסטורי: אנדרטאות לזכרם של הצנחנים חביבה רייק ורפאל רייס הוצבו בבית העלמין בפראג, במקום שבו נקברו לאחר שהוצאו להורג. סמנכ"ל וראש אגף משפחות, הנצחה ומורשת במשרד הביטחון, אריה מועלם, חנך את האנדרטאות בטקס ממלכתי שנערך במעמד שר ההגנה של צ'כיה, הרמטכ"ל הצ'כי, שגריר ישראל בצ'כיה ובכירים נוספים.

המהלך התאפשר לאחר עבודת תיאום ממושכת שקיים אגף משפחות, הנצחה ומורשת מול הרשויות בצ'כיה. מדובר בצעד בעל חשיבות לאומית, המבטא את מחויבותה של מדינת ישראל להנצחת לוחמי היישוב העברי ולהבטחה כי גם עשרות שנים לאחר נפילתם, זכרם ופועלם ימשיכו להיות מונצחים.

צנחו לתוך התופת להציל יהודים

חביבה רייק ורפאל רייס נמנו עם קבוצת צנחני היישוב העברי שפעלה מעבר לקווי האויב במלחמת העולם השנייה. הם נשלחו לסייע ליהודים, לחבור לכוחות הברית ולפעול לצד המחתרות והפרטיזנים. במהלך פעילותם נתפסו 12 מחברי הקבוצה בידי הנאצים, ושבעה מהם הוצאו להורג.

חביבה רייק, ילידת סלובקיה, עלתה לארץ בגיל 18 והצטרפה לקיבוץ מענית. היא התגייסה לפלמ"ח והצטיינה בכוח רצון ובכושר סיבולת. כשהגיעו הידיעות הראשונות על השמדת היהודים באירופה, התנדבה לשליחות של צניחה מאחורי קווי האויב כדי לסייע ליהודי סלובקיה, ארץ הולדתה. משפחתה שנשארה בסלובקיה נספתה באושוויץ ובמיידנק. לפני צאתה לשליחות אמרה: "עלינו לצנוח לתוך אירופה זו כאם הפורצת לתוך בית בוער להציל את ילדיה".

רפאל רייס צנח יחד עם חביבה לאזור ביסטריצה בסלובקיה. שם הם נפגשו עם צנחנים ישראלים נוספים, טיפלו ביהודים שהתגוררו בשטח המשוחרר והתקשרו עם חברי תנועות-נוער יהודיות שלחמו ביחידות פרטיזניות. בסופו של דבר נתפסו בידי הנאצים ונורו למוות.

'שמכם חקוק בזיכרוננו'

בטקס ההנצחה השתתפו נציגי ממשלת צ'כיה, משלחת משרד הביטחון בראשות סמנכ"ל וראש אגף משפחות, הנצחה ומורשת, אריה מועלם, ובני משפחותיהם של הצנחנים. מועלם אמר בטקס: "הציווי 'זכור' הוא ההבטחה של מדינת ישראל - לעולם לא תהיה הקרבה שנשכחת. חביבה רייק ורפאל רייס יצאו אל לב התופת בלי מדינה שתגן עליהם. היום, המדינה שקמה אחריהם מגיעה עד לכאן כדי לומר: שמכם חקוק בזיכרוננו, גבורתכם חיה בתוכנו ומורשתכם תמשיך לעבור מדור לדור".

האנדרטאות הוצבו במקום שבו נקברו הצנחנים לאחר הוצאתם להורג, טרם העלאת עצמותיהם לקבורה בישראל. הקמתן מהווה השלמה של מעגל היסטורי ומבטאת את המחויבות הלאומית להנצחת גיבורי היישוב העברי שנפלו במלחמה נגד הנאצים.