בת 4 נחנקה מענב ואיבדה את ההכרה; מצבה קשה

ילדה בת 4 נחנקה מענב במהלך אכילה. כוננים של צוות הצלה ומד"א הוזעקו לבית ברחוב סולם יעקב בשכונת רמות בירושלים בעקבות דיווח על ילדה מחוסרת הכרה.

פראמדיק 'צוות הצלה' דוד תורג'מן והחובש קובי מרדר מספרים: "כשהגענו למקום הכווינו אותנו לתוך בית, שם ראינו ילדה בת 4 מחוסרת הכרה ללא דופק וללא נשימה לאחר שלדברי בני משפחתה נחנקה מענב במהלך האוכל וכתוצאה מכך איבדה את הכרתה.

יחד עם פראמדיקים וחובשים נוספים של מד"א התחלנו מיידית לבצע בה פעולות החייאה מתקדמות, הכוללות עיסויי לב, הנשמות ומתן תרופות מצילות חיים ובהמשך לאחר שחילצנו את הענב מדרכי הנשימה באמצעות ציוד ייעודי, בחסדי שמיים חזר ליבה לפעום והיא פונתה על ידי ניידת טיפול נמרץ של מד"א במצב קשה ויציב להמשך טיפול בחדר הטראומה בבית החולים שערי צדק בעיר."

לבקשת המשפחה, מבקשים מהציבור להתפלל ולהעתיר בתפילה עבור הילדה יעל בת חנה לרפואה שלימה בתוך שאר חולי ישראל. אל נא רפא נא לה.