"ימנע תפירת תיקים": המהפכה של לוין אושרה בכנסת

מליאת הכנסת אישרה היום (שלישי) בקריאה שנייה ושלישית את החוק שיחייב נוכחות סנגור בעת חקירתם במשטרה של קטינים או אנשים עם מוגבלות נפשית החשודים בביצוע עבירה. החוק, שקודם ביוזמת שר המשפטים יריב לוין, אושר סופית ונכנס לספר החוקים.

מטרת החוק היא לחזק את ההגנה על זכויותיהן של אוכלוסיות הנחשבות פגיעות במיוחד במהלך חקירה משטרתית. נוכחותו של סנגור בחדר החקירות נועדה לאפשר לחשודים להבין את מצבם המשפטי ואת זכויותיהם, ולצמצם את החשש מפני מסירת הודאות שווא.

"החוק ימנע תפירת תיקים והודאות שווא"

יוזמי המהלך הציגו אותו כשינוי משמעותי בהגנה על זכויות נחקרים ובהבטחת הליך משטרתי ומשפטי הוגן. לדבריהם, אישור החוק עשוי לפתוח בהמשך את האפשרות להרחיב את חובת נוכחות הסנגור גם לחקירות של חשודים נוספים.

סגן ראש הממשלה ושר המשפטים יריב לוין בירך על אישור החוק ואמר: "החוק הוא מהפכה היסטורית. אחרי שנים של מאבק, ישראל מיישרת קו עם הדמוקרטיות המובילות בעולם".