"ימנע תפירת תיקים": המהפכה של לוין אושרה בכנסת

מליאת הכנסת אישרה היום (שלישי) בקריאה שנייה ושלישית את החוק שיחייב נוכחות סנגור בעת חקירתם במשטרה של קטינים או אנשים עם מוגבלות נפשית החשודים בביצוע עבירה. החוק, שקודם ביוזמת שר המשפטים יריב לוין, אושר סופית ונכנס לספר החוקים.
מטרת החוק היא לחזק את ההגנה על זכויותיהן של אוכלוסיות הנחשבות פגיעות במיוחד במהלך חקירה משטרתית. נוכחותו של סנגור בחדר החקירות נועדה לאפשר לחשודים להבין את מצבם המשפטי ואת זכויותיהם, ולצמצם את החשש מפני מסירת הודאות שווא.
"החוק ימנע תפירת תיקים והודאות שווא"
יוזמי המהלך הציגו אותו כשינוי משמעותי בהגנה על זכויות נחקרים ובהבטחת הליך משטרתי ומשפטי הוגן. לדבריהם, אישור החוק עשוי לפתוח בהמשך את האפשרות להרחיב את חובת נוכחות הסנגור גם לחקירות של חשודים נוספים.
סגן ראש הממשלה ושר המשפטים יריב לוין בירך על אישור החוק ואמר: "החוק הוא מהפכה היסטורית. אחרי שנים של מאבק, ישראל מיישרת קו עם הדמוקרטיות המובילות בעולם".
"לא עוד תרגילי חקירה בלתי חוקיים"
לדברי לוין, החוק נועד למנוע פגיעה בחשודים המשתייכים לאוכלוסיות פגיעות. "החוק החשוב הזה ימנע תפירת תיקים והודאות שווא, ויגן על האוכלוסיות הפגיעות והחלשות ביותר מפני שרירות לב של רשויות אכיפת החוק", אמר.
שר המשפטים הוסיף: "לא עוד תרגילי חקירה בלתי חוקיים ושימוש לרעה באמצעים טכנולוגיים כדי להוציא הודאות שווא. אמשיך לפעול בנחישות כדי לשמור על הזכויות הבסיסיות של כל אחת ואחד מאתנו לשוויון בפני החוק ולהליך חקירתי ומשפטי הוגן".
בסיום דבריו הודה לוין ליו"ר ועדת החוקה, חוק ומשפט, חבר הכנסת שמחה רוטמן, וליתר הגורמים שעסקו בקידום החוק ובהעברתו בכנסת. לדבריו, המהלך שאושר הוא שלב ראשון בדרך אפשרית להרחבת ההגנה המשפטית בחקירות נוספות.
יו״ר ועדה העבודה והרווחה, ח״כ מיכל וולדיגר:
״הצעת החוק הזו היא לא עוד סעיף בספר החוקים. מדובר בתיקון ערכי, מוסרי ומשפטי מן המעלה הראשונה. חברה נבחנת ביחסה לחלשים ולפגיעים ביותר בתוכה, והיום עשינו צעד משמעותי כדי להבטיח שגם מי שקולם פחות נשמע יקבלו הגנה אמיתית״.