פייגלין הציע לאליהו יוסיאן מקום במפלגת זהות

יוסיאן ופייגלין ( חיים גולדברג, יונתן זינדל/פלאש 90 )

פרסום ראשון. יו"ר מפלגת "זהות", משה פייגלין, הציע לפרשן לענייני איראן אליהו יוסיאן להצטרף למפלגתו לקראת הבחירות הקרובות לכנסת - כך נודע ל"סרוגים".

ההצעה מגיעה לאחר תקופה של התקרבות בין השניים, ובמקביל למגעים שניהל יוסיאן גם עם יו"ר עוצמה יהודית, איתמר בן גביר, שלא הבשילו לפי שעה. ל"סרוגים" נודע כי הקשר בין פייגלין ליוסיאן החל להתחזק כבר לפני כחודשיים, כאשר השניים השתתפו יחד בכנס באוניברסיטת אריאל ואף חלקו במה משותפת. השבוע, השתתף יוסיאן בכנס נוסף של פייגלין, שבו היה הדובר המרכזי - מה שהעמיק עוד יותר את הקשר בין השניים והוביל להצעה להצטרף למפלגת "זהות".

פייגלין ויוסיאן בכנס לפני חודשיים ( אם תרצו )

יוסיאן: מתכוון להיות בכנסת הבאה

בשיחה עם "סרוגים" לא הכחיש יוסיאן כי קיבל הצעה מפייגלין. "אני בקשר איתו, הוא איש יקר. לשנינו רצון לשרת את עם ישראל ויש לנו שיתופי פעולה בכל מיני הזדמנויות", אמר.

יוסיאן הבהיר כי הוא מכוון להיכנס לפוליטיקה ולהיות חבר בכנסת הבאה, אך הדגיש כי לא יעשה זאת בכל מחיר.

בהתייחס למגעים עם יו"ר עוצמה יהודית, איתמר בן גביר, אמר: "אנחנו בשיח". כשנשאל האם הוא מעדיף את בן גביר או את פייגלין, השיב: "זו שאלה לא פיירית. אני מעריך את שניהם".

מדוברות מפלגת "זהות" נמסר בתגובה: "מפלגת זהות משוחחת עם כל הגורמים במחנה הלאומי על מנת לחבור ולבנות ממשלה לאומית-אמונית רחבה וחזקה ככל הניתן עבור עם ישראל".

נזכיר כי מפלגת זהות של פייגלין כבר חתמה על הסכם ריצה משותפת עם פורשי עוצמה יהודית - מפלגתם של מיכאל בן ארי וברוך מרזל - שנפסלו על ידי בית המשפט העליון מלרוץ לכנסת וכעת מבקשים להתמודד מחדש.