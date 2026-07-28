24 שנים אחרי שכבשו את ליבם של מיליוני ילדים ומבוגרים בישראל, כוכבי הסדרה האגדית "קטנטנות" חוזרים לארץ. נדיה די צ'לו וסבסטיאן פרנסיני, שגילמו את הדמויות האהובות בסדרה הארגנטינאית, יגיעו לישראל במסגרת המחזמר הבינלאומי החדש "צ'יקיטיטאס" שיועלה באקספו תל אביב בין התאריכים 12-20 באוגוסט.

השניים יתארחו כאורחי כבוד מיוחדים במהלך ההצגות, ויעלו לבמה עם מחרוזת חגיגית בספרדית לציון 30 שנה להשקת הסדרה המקורית. ההפקה מובלת על ידי המפיק המוזיקלי המקורי של הסדרה, מה שמבטיח חוויה אותנטית ונוסטלגית במיוחד.

המחזמר מופק על ידי toMix בשיתוף מאור מימון וגל אמיתי, ובכיכובם של שורה של שחקנים ישראלים מוכשרים: עמית פרקש, ידין גלמן, עודד פז, ליאת אחירון ועדן דניאל גבאי. את הבאתם של כוכבי הסדרה המקורית לישראל מוביל המפיק והיזם נתנאל בן שבת, האחראי על הייצוג הבלעדי שלהם בישראל ועל שילובם בהפקה.

"מתרגשים לחזור לישראל"

בסרטון שפורסם לקראת הגעתם, נדיה וסבסטיאן שיתפו במסר נרגש לקהל הישראלי. "אחרי כל כך הרבה שנים, אנחנו סוף סוף חוזרים", אמרה נדיה בהתרגשות. "הקשר שלנו עם הקהל בישראל תמיד היה מיוחד במינו, והפעם נחגוג יחד 30 שנה לסדרה שהפכה לחלק בלתי נפרד מילדות של דור שלם".

ההפקה החדשה צפויה לשלב כ-30 מהשירים המקוריים והמוכרים של הסדרה, שליוו דור שלם של ילדים בשנות ה-90 וה-2000. השילוב של הכוכבים המקוריים עם קאסט ישראלי מוכשר מבטיח חוויה ייחודית שתשלב נוסטלגיה עם הפקה מקצועית ומרהיבה.

בין השחקנים הישראלים בהפקה בולטת במיוחד ליאת אחירון, מנחת ערוץ הילדים לשעבר, שגילמה בעבר את דמותה של "בלן" במחזמר המקורי לפני למעלה מ-20 שנה. הפעם היא תגלם את דמותה של גברת כרמן מורן, מנהלת בית היתומים המרושעת – תפקיד שמסמל עבורה סגירת מעגל מרגשת.

כרטיסים למחזמר כבר נמכרים, והציפייה בקרב מעריצי הסדרה המקורית גבוהה במיוחד. עבור רבים מהמשפחות הדתיות-לאומיות, "קטנטנות" הייתה חלק בלתי נפרד מילדות הילדים, והחזרה של הכוכבים המקוריים מבטיחה חוויה משפחתית מרגשת ומיוחדת.