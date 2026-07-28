סמוטריץ': אחרי 7 באוקטובר שקלתי להתפטר, לא מצאתי במה טעיתי

שר האוצר סמוטריץ ( Oren Ben Hakoon/Flash90 )

שר האוצר בצלאל סמוטריץ' חשף היום (שלישי) כי שקל להתפטר מתפקידו בעקבות טבח שבעה באוקטובר. בשיחה עם ראם שרמן ודורון ניר בפודקאסט "גיקונומי", סיפר סמוטריץ' כי המחשבה על פרישה עלתה רק לאחר השבועות הראשונים של המלחמה, כאשר התפנה לבחון את אחריותו לאירועים.

"חשבתי להתפטר, לא ממש אחרי שבעה באוקטובר, אלא קצת יותר בשלב מאוחר", סיפר סמוטריץ'. לדבריו, בחודש וחצי הראשונים שלאחר הטבח הוא פעל ללא הפסקה ולא התפנה לעסוק בשאלת האחריות האישית.

ה-7 באוקטובר ( צילום: שאטרסטוק )

"במשך חודש וחצי, חודשיים ראשונים אתה עובד כמו רובוט, אתה לא עוצר. באמת 24/7, גם בניהול המלחמה, גם בניהול הכלכלה, גם בחקיקה, גם בתקנות", תיאר.

סמוטריץ' סיפר כי רק לאחר שנוצרה מעין שגרת חירום, החל להפנים את משמעות העובדה שהאסון התרחש במהלך כהונתו: "אחרי חודש וחצי, חודשיים, שנייה אתה נכנס לאיזושהי שגרת חירום, ואז יש רגע זמן לחשוב. מתחיל כאב בטן, אתה אומר: וואלה, זה קרה במשמרת שלי. הטבח הנורא ביותר שקרה לעם היהודי מאז השואה, במשמרת שלי".

עוד באותו נושא בתום מצוד: נעצר החשוד המרכזי ברצח בניהו רזי אריה יואלי

לדבריו, הוא ניסה לבחון את החלטותיו ואת דרכו הפוליטית, אך לא מצא פעולה שבה שגה: "כשניסיתי לחשוב במה אני הייתי לא בסדר, לא מצאתי".

בהמשך מנה סמוטריץ' את העמדות שבהן החזיק לאורך השנים. "הרי אני התנגדתי לאוסלו. קיבלתי מכות בסוף כיתה ח' כשהתנגדתי לאוסלו. התנגדתי לגירוש מגוש קטיף", אמר.

סמוטריץ' הזכיר גם את מעצרו במהלך המחאה נגד תוכנית ההתנתקות: "ישבתי שלושה שבועות במעצר, בצינוק יחד עם 70 מחבלים באגף 7 בכלא שקמה באשקלון". לדבריו, הוא נחשד אז במעורבות בארגון חסימות כבישים.

בסיום דבריו השווה סמוטריץ' בין היחס למחאות באותה תקופה לבין היחס לחסימות כבישים כיום, ותקף את היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב־מיארה. לדבריו, כיום היה אמור לקבל ממנה "תעודת הוקרה", על בסיס הטענה ש"אין מחאה אפקטיבית בלי הפרעה לסדר הציבורי"