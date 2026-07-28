בתום מצוד: נעצר החשוד המרכזי ברצח בניהו רזי

מעצר אביאור ששון ( דוברות המשטרה )

רצח בניהו רזי ז"ל. בתום מצוד הצליחו שוטרי ירושלים לעצור את אביאור ששון החשוד המרכזי ברצח שהיה במנוסה במשך עשרה ימים.

במשטרה אומרים כי חקירת הרצח ממשיכה להתנהל סביב השעון, תוך מצוד עיקש שהחל להתנהל מיום הרצח אחר אחד החשודים המרכזיים ברצח שהיה בבריחה. מפקד מחוז ירושלים ניצב אבשלום פלד, שעומד על פעולות החקירה מקרוב, הנחה לשלב במצוד אחר החשוד אביאור ששון, את היחידה המרכזית של מחוז ירושלים וכלל האמצעים העומדים לרשות המשטרה, על מנת לחשוף את מקום מסתורו ולהביא למעצרו.

פעולות החקירה שנערכו הצליחו לחשוף כי במהלך הימלטותו של החשוד הסתתר במקומות שונים במרכז ובצפון הארץ, והיום בפעילות מבצעית של בלשי ימ"ר ירושלים בסיוע המערך האווירי של המשטרה, בעת שהחשוד היה בדרכו לעיר ירושלים על גבי מונית, פשטו הבלשים על הרכב ועצרו אותו במנהרת הראל בכניסה לעיר.

​החשוד הועבר לחקירה ביחידה ללוחמה בפשיעה של מרחב ציון, ובהמשך יובא בפני שופט בבית משפט השלום לדיון בהארכת מעצרו.

אביאור ששון, החשוד המרכזי ( דוברות המשטרה )

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