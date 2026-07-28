מנסור עבאס נשאל אם צריך להשמיד את חמאס וסירב לענות

מנסור עבאס ( יונתן זינדל / פלאש90 )

יו"ר רע"ם, חבר הכנסת מנסור עבאס, התעמת היום (שלישי) עם מגישת כאן ב', אסתי פרז בן־עמי, לאחר שנשאל פעם אחר פעם האם חמאס הוא ארגון טרור שצריך להשמידו. עבאס נמנע בתחילה מלהשיב ישירות לשאלה וטען כי הצבתו במבחנים חוזרים משחקת לידיו של הימין הקיצוני.

פרז בן־עמי שאלה את עבאס: "איך אתה מסתכל, מנסור עבאס, על חמאס? אתה יכול להגיד בפה מלא ובצורה ברורה: חמאס הוא ארגון טרור שעשה טבח באזרחי ישראל, יהודים וערבים, בשבעה באוקטובר, וצריך לחסל אותו?". "יש לי את השיקולים שלי" עבאס השיב כי הסוגיה מועלת פעם אחר פעם כדי להעמיד אותו במבחן: "את יודעת, אסתי, הנושא הזה כל הזמן מעלים אותו ומחפשים בפינות. ואחרי שאני עובר מבחן אחד, מעלים נושא אחר. אז בואו נשים את מנסור עבאס בעוד מבחן ועוד מבחן". לדבריו, הוא ורע"ם גינו את פשעי שבעה באוקטובר ופעלו כדי לשמור על היחסים בין האזרחים בישראל ולמען שחרור החטופים. "אנחנו אזרחי מדינת ישראל, אזרחים נורמטיביים ושומרי חוק. אנחנו רוצים להשיג בסופו של דבר שוויון ומעמד אזרחי, ומצד שני אנחנו שואפים להגיע לשלום ולפיוס בין העם הפלסטיני לעם היהודי". פרז בן־עמי לא הסתפקה בתשובה ושאלה שוב: "חמאס הוא ארגון טרור שצריך להשמיד אותו? מה הבעיה להגיד כן או לא? חמאס טבח פה בשבעה באוקטובר".

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עבאס השיב כי העמדתו במבחני נאמנות אינה נכונה: "אנחנו כל הזמן משחקים לידיים של הימין הקיצוני ביותר, שרוצה לעשות דה־לגיטימציה למנסור עבאס ולרע"ם. לא רק לערבים, רוצים לעשות דה־לגיטימציה גם ליאיר גולן, לדמוקרטים ולשמאל בישראל".

כאשר נשאל פעם נוספת אם הוא רואה בחמאס ארגון טרור, עבאס אמר: "חמאס ארגון טרור, זה ברור", אך המשיך להתנגד לאופן שבו הוצגה השאלה. "אתם משחקים לידיים של סמוטריץ' ובן גביר. זו לא גישה נכונה. יש לי את השיקולים שלי, את העמדות שלי וסולם הערכים שלי ברור וחד־משמעי".

לקראת סיום השיחה התלהט העימות, ועבאס טען כי השאלות החוזרות מבקשות להציב אותו ואת הציבור הערבי תחת מתקפה. "אתם רוצים שנהיה אויבים? אתם רוצים שנהיה תחת מתקפות? זו טיפשות מוחלטת", אמר.