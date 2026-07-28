בן גביר פתח במבצע השתלטות על פעילי הציונות הדתית

משתלט על הפעילים. בן גביר ( פלאש90 )

פרסום ראשון: בעוד מערכת הבחירות הארצית רק התחממה, בעוצמה יהודית כבר החלו במאבק על התשתית המוניציפלית של הימין הדתי. ל״סרוגים״ נודע כי במפלגה פועלים להעברת פעילים ונבחרי ציבור מהרשימות המקומיות המשותפות עם הציונות הדתית לשיתוף פעולה הדוק יותר עם עוצמה יהודית.

במסגרת המהלך, מנכ״ל עוצמה יהודית, איתיאל ניימן, מנהל שיחות עם נציגים ברשויות שבהן התמודדו שתי המפלגות ברשימה משותפת. בשבועות הקרובים צפוי גם יו״ר המפלגה איתמר בן גביר לקיים סדרת פגישות אישיות עם הפעילים ונבחרי הציבור. על פי גורמים המעורים בפרטים, המטרה היא לרכז סביב עוצמה יהודית חלק משמעותי מחברי המועצות, סגני ראשי הערים ופעילי השטח שפעלו עד כה במסגרת הרשימות המשותפות עם מפלגתו של בצלאל סמוטריץ׳.

בן גביר ( צילום: יונתן סינדל )

בעוצמה יהודית רואים בנציגים המקומיים גורם מרכזי בהיערכות לבחירות לכנסת, בשל מעורבותם בעבודת השטח ובקשר הישיר עם ציבור המצביעים. בהתאם לכך, מבקשים במפלגה לבסס את עצמם כבית הפוליטי המרכזי של אותם פעילים.

אחד המוקדים שבהם כבר מתקיימים מגעים הוא באר שבע, שבה פועלת רשימה משותפת של עוצמה יהודית והציונות הדתית. גורמים המכירים את הנעשה בעיר טוענים כי חלק מהפעילים התרחקו בשנים האחרונות מהציונות הדתית ומחפשים מסגרת פוליטית אחרת.

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פרישת סופר גמרה לניתוק מהציונות הדתית

בשיחות עלתה גם ביקורת מצד פעילים על הקשר של הציונות הדתית עם הציבור המסורתי, החוזרים בתשובה והציבור החרדי־לאומי. לטענת אותם גורמים, נוצר פער בין נבחרי ציבור מקומיים המייצגים אוכלוסיות מגוונות לבין קבוצות המזוהות עם גרעינים תורניים וקהילות מצומצמות יותר.

גם פרישתו של השר לשעבר אופיר סופר מהציונות הדתית הוזכרה בידי חלק מהפעילים כאירוע שהעמיק את תחושת הריחוק והוביל לחיפוש אחר בית פוליטי חדש.

בעוצמה יהודית אינם מצהירים בשלב זה בפומבי על יעדיו המלאים של המהלך, אך מסרו: ״עוצמה יהודית אכן פועלת בשטח ונערכת בכל הכוח לקראת מערכת הבחירות, כדי להביא לניצחון הימין בבחירות״.

תגובת הציונות הדתית טרם התקבלה. לכשתתקבל, היא תפורסם.