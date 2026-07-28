כוכבת "האח הגדול" נגד יענקי: "לא כל טראומה היא אונס"

סערה ברשת בעקבות דברים שפרסם מוקדם יותר השבוע יוצא "האח הגדול" החרדי, יענקי גולדהבר. הוא שיתף את עוקביו כי עבר פעמיים "אונס", ותאר מסכת קשה של סחיטה מינית, איומים והתכתבויות מטרידות שהביאו אותו למצב של חרדה עמוקה.

בעקבות השימוש במונח הטעון, רבים מהגולשים הבינו כי מדובר בתקיפה מינית פיזית. לאחר גל השמועות, מיהר גולדהבר להבהיר את דבריו והסביר כי מדובר באירועים שהתרחשו במרחב הדיגיטלי, אותם הגדיר כ"אונס טכנולוגי".

"סחיטה ברשת היא פשע, אך לא כל טראומה היא אונס"

מי שלא נותרה אדיشة למילים שנבחרו היא מאור ברוכמן (36), שהשתתפה גם היא ב"אח הגדול". ברוכמן בחרה להגיב בפומבי ולבקר בחריפות את השימוש במונח, תוך היא מבהירה את החשיבות שבשמירה על דיוק המושגים. "אם הוא באמת עבר סחיטה מינית, איומים וניצול ברשת – זו פגיעה קשה ופסולה שראויה לכל גינוי. לאף אחד לא מגיע לחיות בפחד", פתחה ברוכמן, אך סייגה מיד: "אבל השימוש במילה 'נאנסתי' בהקשר הזה הוא שגוי. סחיטה מינית והפצת חומרים אינטימיים הן פשע חמור, אך לא כל פגיעה היא אונס".

ברוכמן הוסיפה והזהירה מפני השלכות המושג החדש: "כשממציאים מונחים כמו 'אונס טכנולוגי' ומתוכם משווים לפגיעה פיזית, מטשטשים את הגבולות. עבור קורבנות רבים, המילה הזו מייצגת כפייה, אלימות וחדירה ללא הסכמה – טראומה שמלווה אותם לכל החיים. אי אפשר לקחת את המושג הזה ולהרחיב אותו לכל תחושה של חוסר אונים, עם כל הכאב על מה שהוא עבר".

את דבריה חתמה ברוכמן בקריאה להפרדה ברורה בין המקרים: "צריך לטפל ולהילחם באלימות דיגיטלית ובסחיטה ברשת בכל החומרה, אך אלו אינם אותו הדבר כמו אונס פיזי. אם נקרא לכל פגיעה 'אונס', המושג יאבד מהמשמעות הקשה והמקורית שלו. אסור לנו להשוות".