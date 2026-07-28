זידאן הוצג בנבחרת צרפת וחשף: זו הסיבה שדחיתי את כולן

ינדין זידאן הוצג הבוקר (שלישי) באופן רשמי כמאמנה החדש של נבחרת צרפת. מאמנה לשעבר של ריאל מדריד חתם על חוזה לארבע שנים ויחליף בתפקיד את דידייה דשאן, שסיים את דרכו לאחר מונדיאל 2026.

זידאן התייצב לצד נשיא ההתאחדות הצרפתית, פיליפ דיאלו, במסיבת עיתונאים שנערכה במטה ההתאחדות בפריז. יותר מ־120 עיתונאים וצלמים נערכו להגיע לאירוע, שעורר עניין תקשורתי רב בצרפת.

דיאלו סיפר כי יצר קשר ראשוני עם זידאן כבר בפברואר 2025, מספר שבועות לאחר שדשאן הודיע רשמית כי יעזוב את תפקידו בתום המונדיאל. המגעים הובילו לבסוף למינויו של זידאן ולחתימתו על חוזה ארוך טווח.

בפתח דבריו שלח המאמן החדש מסר של תמיכה לכבאים הנאבקים בשריפות הענק בדרום־מערב צרפת. לאחר מכן בירך את דשאן על תקופתו כמאמן הנבחרת, לפני שהתייחס להחלטה שקיבל במהלך חמש השנים שבהן לא אימן.

זידאן חשף כי בתקופה הזו קיבל הצעות רבות, אך דחה את כולן משום שהתפקיד בנבחרת צרפת היה היעד היחיד שלו לאחר סיום דרכו בריאל מדריד.

״דחיתי את כולן עבור נבחרת צרפת, משום שזה היה הדבר היחיד שרציתי לעשות אחרי התקופה שלי בריאל מדריד״, הסביר זידאן. ״הדבר היחיד שמניע אותי הוא להיות מסוגל לעבוד עבור הנבחרת הזאת ולעזור לה להמשיך לנצח״.

המאמן החדש הוסיף כי יום הצגתו בנבחרת צרפת הוא היום הגדול ביותר בקריירת האימון שלו. כעת הוא יחל את הקדנציה בת ארבע השנים כיורשו של דשאן, לאחר המתנה ממושכת והצעות רבות שעליהן בחר לוותר.