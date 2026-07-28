נשיא המדינה יצחק הרצוג הודיע היום (שלישי) על הענקת "עיטור הנשיא" למקבץ הראשון לשנת 2026, הכולל 11 אישים שתרמו תרומה ייחודית למדינת ישראל. בין הזוכים: הרב חיים סבתו, ראש ישיבת ברכת משה במעלה אדומים, פרופ' אוריאל רייכמן, נשיא אוניברסיטת רייכמן, ואייבי מוזס, יו"ר ארגון נפגעי פעולות האיבה.
העיטור, המהווה את העיטור האזרחי הגבוה ביותר במדינה, מוענק לאלה שבזכות עשייתם, כישוריהם או שירותם תרמו תרומה יוצאת דופן למדינת ישראל או לאנושות. המסורת החלה בשנת 2012 ביוזמת הנשיא התשיעי, שמעון פרס ז"ל.
רגעים מרגשים בשיחות הנשיא
הנשיא הרצוג הודיע אישית לכל אחד מהזוכים על בחירתם. בשיחה עם אייבי מוזס, השיב האחרון בהתרגשות: "אני מקבל את השיחה ממך כשאני נמצא לצד 250 תלמידים שעומדים להתחיל את כיתה א' - כולם ילדים שאיבדו את היקר להם מכל במערכות ישראל. זה רגע מרגש מאוד עבורי שמזכיר לי את החשיבות של המשימה שאנחנו נושאים על כתפינו".
השחקנית והאמנית יונה אליאן קשת אמרה בהתרגשות: "אני מאוד נרגשת ומודה על הבחירה בי, זו זכות גדולה ומרגשעת עבורי - גם ברמה האישית וגם ברמה המקצועית". אליאן, שזכתה לתהילה בעולם התיאטרון והטלוויזיה, ממשיכה לתרום לתרבות הישראלית.
הרב סבתו: "זכות גדולה לפעול למען הדורות"
הרב חיים סבתו, ראש ישיבת ברכת משה במעלה אדומים, השיב לנשיא: "זו זכות גדולה עבורי לפעול למען הדורות הבאים, למען ערכים ואהבת ישראל. אני מודה לך כבוד הנשיא על ההכרה וההוקרה". הרב סבתו, דמות מרכזית בעולם הישיבות הציוני-דתי, ידוע במחויבותו לחינוך ולחיזוק הזהות היהודית.
יהודה עדר, מייסד בית הספר למוזיקה "רימון", השיב בהתרגשות: "לאורך הדרך האמנתי בכוחה של המוזיקה לחבר בין אנשים, ואני מתרגש ומודה על הבשורה המשמחת הזו. זו דרך שמלווה אותי שנים רבות וארוכות".
רשימת הזוכים המלאה
מקבלי העיטור לשנת 2026 הם:
- יונה אליאן קשת - שחקנית ואמנית
- פרופ' חוסאם חאיק
- פרופ' מולי להד
- פרופ' חפציבה ליפשיץ
- פרופ' יוסי לשם
- אייבי מוזס - יו"ר ארגון נפגעי פעולות האיבה
- זיוה מקונן
- עו"ד משה ניסים
- הרב חיים סבתו - ראש ישיבת ברכת משה
- יהודה עדר - מייסד בית הספר למוזיקה רימון
- פרופ' אוריאל רייכמן - נשיא אוניברסיטת רייכמן
ועדה ציבורית מייעצת
ההמלצה על הזוכים הגיעה מוועדה ציבורית מייעצת בראשות שופט בית המשפט העליון בדימוס, פרופסור יורם דנציגר, שמונתה על ידי הנשיא עם כניסתו לתפקיד. הוועדה ממליצה מעת לעת על מועמדים ראויים לקבלת העיטור.
בכל אחת מהשיחות עם הזוכים, הדגיש הנשיא: "בכל שנה מחדש אני נפעם מהאנשים שבזכות פועלם, מחויבותם ותרומתם מחזקים את החברה הישראלית. מקבלי העיטור מבטאים את ערכי הנתינה, האחריות והערבות ההדדית שעליהם מושתתת מדינת ישראל".
מאז כניסתו לתפקיד, העניק הנשיא הרצוג את העיטור לדמויות בולטות בארץ ובעולם בתחומים שונים, בהם ראשי מדינות, דמויות מפתח ממגזרים שונים בחברה הישראלית, ומנהיגים יהודים בישראל ובעולם. בשנת תשפ"ה זכו בעיטור 9 אישים, ביניהם השייח' מואפק טריף, ד"ר מרים אדלסון והסופרת גלילה רון פדר עמית.
במהלך השנה הנוכחית צפויים להיות מוענקים עיטורים נוספים לאישים מובילים מהארץ ומהתפוצות. הנשיא הדגיש כי סיפוריהם של כל אחת ואחד ממקבלי העיטור מבטאים את פניה היפות של החברה הישראלית.