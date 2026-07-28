נשיא המדינה יצחק הרצוג הודיע היום (שלישי) על הענקת "עיטור הנשיא" למקבץ הראשון לשנת 2026, הכולל 11 אישים שתרמו תרומה ייחודית למדינת ישראל. בין הזוכים: הרב חיים סבתו, ראש ישיבת ברכת משה במעלה אדומים, פרופ' אוריאל רייכמן, נשיא אוניברסיטת רייכמן, ואייבי מוזס, יו"ר ארגון נפגעי פעולות האיבה.

העיטור, המהווה את העיטור האזרחי הגבוה ביותר במדינה, מוענק לאלה שבזכות עשייתם, כישוריהם או שירותם תרמו תרומה יוצאת דופן למדינת ישראל או לאנושות. המסורת החלה בשנת 2012 ביוזמת הנשיא התשיעי, שמעון פרס ז"ל.

רגעים מרגשים בשיחות הנשיא

הנשיא הרצוג הודיע אישית לכל אחד מהזוכים על בחירתם. בשיחה עם אייבי מוזס, השיב האחרון בהתרגשות: "אני מקבל את השיחה ממך כשאני נמצא לצד 250 תלמידים שעומדים להתחיל את כיתה א' - כולם ילדים שאיבדו את היקר להם מכל במערכות ישראל. זה רגע מרגש מאוד עבורי שמזכיר לי את החשיבות של המשימה שאנחנו נושאים על כתפינו".

השחקנית והאמנית יונה אליאן קשת אמרה בהתרגשות: "אני מאוד נרגשת ומודה על הבחירה בי, זו זכות גדולה ומרגשעת עבורי - גם ברמה האישית וגם ברמה המקצועית". אליאן, שזכתה לתהילה בעולם התיאטרון והטלוויזיה, ממשיכה לתרום לתרבות הישראלית.

הרב סבתו: "זכות גדולה לפעול למען הדורות"

הרב חיים סבתו, ראש ישיבת ברכת משה במעלה אדומים, השיב לנשיא: "זו זכות גדולה עבורי לפעול למען הדורות הבאים, למען ערכים ואהבת ישראל. אני מודה לך כבוד הנשיא על ההכרה וההוקרה". הרב סבתו, דמות מרכזית בעולם הישיבות הציוני-דתי, ידוע במחויבותו לחינוך ולחיזוק הזהות היהודית.