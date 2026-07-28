רשות שדות התעופה פרסמה היום (שלישי) הבהרה חד-משמעית בנוגע לפרסומים שהופצו לאחרונה בנושא מחסור בכוח אדם בנמל התעופה בן גוריון. "הפרסום בנושא מחסור בכח אדם אינו נכון ואנו דוחים אותו באופן גורף", נמסר מהרשות.

על פי ההודעה הרשמית, נתב"ג ממשיך לפעול כסדרו ובהיקפי פעילות גבוהים במיוחד – כ-90 עד 100 אלף נוסעים ביום. מדובר בנתונים המעידים על התאוששות מלאה של ענף התעופה האזרחית בישראל, לאחר תקופה מורכבת שעברה על המשק בעקבות המצב הביטחוני.

ניהול שגרתי של כוח האדם

ברשות שדות התעופה הבהירו כי ניהול כוח האדם מתבצע באופן שגרתי ובהתאם לצורכי הפעילות השוטפת. "יודגש כי אין כל מחסור חריג בעובדים והרשות פועלת במרץ לגיוס תדיר של עובדים", נכתב בהודעה.

הרשות הדגישה כי היא וארגון העובדים פועלים יחדיו בתקופה מאתגרת זו, בה נתב"ג פועל תחת אילוצים שונים. שיתוף הפעולה בין ההנהלה לבין נציגות העובדים מאפשר להמשיך ולספק שירות איכותי לציבור הנוסעים, גם בתקופות עומס.

כידוע, נתב"ג עבר שינויים תפעוליים משמעותיים בעקבות המצב הביטחוני, כאשר טרמינל 1 נסגר זמנית וכל הטיסות מתבצעות כיום מטרמינל 3 בלבד. למרות האתגרים, הרשות מצליחה לשמור על רציפות תפעולית מלאה.