קשת 12 הגישה היום (חמישי) עתירה לבג"ץ נגד חוק השידורים שהוביל שר התקשורת שלמה קרעי, וכך מצטרפת ל-10 עתירות נוספות שהוגשו על ידי גופים אזרחיים, הארגונים היציגים של עיתונאי ישראל, חדשות 12 ותאגיד השידור כאן 11. העתירה מגוללת את סיפור הליך החקיקה הפגום ומאשימה את השר בניסיון ממוקד להחליש כלכלית את כלי התקשורת שמבקרים את השלטון.

"מהלך שתוכנן מלכתחילה והתקדם תוך התמקדות בשחקן אשר מסיבות פוליטיות שר התקשורת מעוניין להחלישו, לרסנו ואף להענישו", כך נכתב בעתירה. השר קרעי כינה לא אחת את קשת 12 "ערוץ תבהלה" המפיץ "תרעלה", והצהיר שהחוק נועד "לפרק" את מה שמכנה "מונופול השמאל על התודעה". בסרטון פומבי הוא אף הוצג מועך גופי תקשורת בהם ערוץ 12, המדומים ליתושים שמטרידים אותו.

העתירה מדגישה כי החוק כופה על קשת בלבד להעביר לפלטפורמות מסחריות את השידור הליניארי של ערוץ 12 ללא תמורה, ובנוסף מבקש להפקיע מהערוץ תוספת של 90 דקות Catch-Up. "מדובר בהסדר תקדימי בישראל ובעולם, שמפקיע את הנכס המרכזי שלה - התוכן, שמופק בהשקעה של מאות מיליוני שקלים", נטען בעתירה. התוכן יועבר ללא תמורה לגופים שמתחרים עם קשת בשידורי חדשות ובתקציבי פרסום, בראשם הוט ויס.

החוק גם קובע חובת השקעה אחידה בסוגה עילית, אך מעניק לערוצים 14 ו-i24 וגם להוט ויס ויתר הפלטפורמות הרב ערוציות יתרון כלכלי בחמש שנות היערכות. בעוד קשת ורשת מחויבות מתחילת החקיקה בשיעור גבוה בהרבה, קשת למעשה מממנת את ההקלות שניתנות למתחרותיה. "השר החליט לפגוע בכדאיות הפקת תוכניות אלה", נכתב בעתירה בהתייחס לתמריץ שלילי להפיק תכניות סאטירה, "נראה כי 'ארץ נהדרת' היא התוכנית השנואה ביותר על הממשלה, בהיותה תוכנית סאטירית ביקורתית, עוקצנית ונשכנית".

גם ההבטחה המרכזית של השר לצמצום רגולציה הופרה, לטענת העותרים. תוצאת החוק היא יותר רגולטורים על גורמים משדרים מהמצב הקיים היום, היוצרים "משטר רגולטורי כפול ומפלה" על מי שהשלטון מבקש להחליש. במקום להסיר רגולציה משוק השידורים, החוק משמר על קשת 12 נטל רגולטורי כבד - פיקוח, כללי אתיקה ודמי רישיון - בעודו מעניק הטבות ייעודיות לכלי תקשורת המקורבים לשלטון.

ביטול ההפרדה המבנית בין גופי השידור לחברת החדשות גם הוא נועד להשיג מטרה פוליטית, לטענת העתירה: יצירת אפשרות ללחץ ישיר ואיומים על הבעלים של ערוצי התקשורת שאינם מתיישרים עם הממשלה. מאידך תקבע ביטול ההפרדה המבנית את יכולתם של בעלי השליטה בגופים שתומכים בממשלה להמשיך ולקבוע את הקו המערכתי. קשת 12, כמו חדשות 12 מתנגדת לביטול הפרדה מבנית.