רעידת אדמה עוצמתית בדרום מערב יפן. חשש לצונאמי

ושוב רעידת אדמה עוצמתית מכה ביפן. באזור השעה 11:15 רעדה האדמה בדרום מערב יפן. מדובר ברעש בעוצמה של 7.1 מגניטודות, חזק מאוד אם כי לא בעוצמה הגבוהה שהובילה לאסון בכור בפקושימה בשנת 2010 והייתה בעוצמה של 9.0.

מרכז הרעש נמצא בחבל קיושו בדרום המדינה מול חופי דרום קוריאה. יפן מורגלת ברעידות אדמה ולכן הבניינים אמורים לספוג את הרעידות, כפי שנראה בסרטונים מתוך המדינה. נכון לעכשיו אין דיווחים על נפגעים וגם הנזק הוא שולי יחסית.

עם זאת, בניינים היסטורים, כמו החומה העתיקה שסביב המצודה בקוממוטו, בחבל קיושו ממש בקצה הדרום מערבי של המדינה, לא עמדה ברעש, ואבנים החלו ליפול ממנה.

גם בחנויות, החלו סחורות ליפול מהמדפים, אולם נראה כי האנשים מתורגלים במצבים כאלה. הורים גוננו על הילדים כשהם מתרחקים מחפצים שעלולים ליפול.

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כמו כל רעש אדמה, כעת מחכים לגל צונאמי, שיגיע מהים בין יפן לדרום קוריאה. נציין כי רעידה דומה פגעה ביפן לפני כשלושה חודשים, אז לא הגיע גל הצונאמי.