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רעידת אדמה עוצמתית בדרום מערב יפן. חשש לצונאמי

רעידת אדמה בעוצמה 7.1 נרשמה באזור השעה 11:15 בדרום מערב יפן. הבניינים רעדו ונרשמו מפולות של אבנים באתרים היסטוריים.  בעקבות הרעש הופעלה אזהרת צונאמי

11:49
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ושוב רעידת אדמה עוצמתית מכה ביפן. באזור השעה 11:15 רעדה האדמה בדרום מערב יפן. מדובר ברעש בעוצמה של 7.1 מגניטודות, חזק מאוד אם כי לא בעוצמה הגבוהה שהובילה לאסון בכור בפקושימה בשנת 2010 והייתה בעוצמה של 9.0.

מרכז הרעש נמצא בחבל קיושו בדרום המדינה מול חופי דרום קוריאה.

יפן מורגלת ברעידות אדמה ולכן הבניינים אמורים לספוג את הרעידות, כפי שנראה בסרטונים מתוך המדינה. נכון לעכשיו אין דיווחים על נפגעים וגם הנזק הוא שולי יחסית.

הבניינים רועדים ביפן

עם זאת, בניינים היסטורים, כמו החומה העתיקה שסביב המצודה בקוממוטו, בחבל קיושו ממש בקצה הדרום מערבי של המדינה, לא עמדה ברעש, ואבנים החלו ליפול ממנה.

מפולת אבנים כתוצאה מרעידת האדמה

גם בחנויות, החלו סחורות ליפול מהמדפים, אולם נראה כי האנשים מתורגלים במצבים כאלה. הורים גוננו על הילדים כשהם מתרחקים מחפצים שעלולים ליפול.

הסחורה נפלה מהמדפים. הקונים פוחדים
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כמו כל רעש אדמה, כעת מחכים לגל צונאמי, שיגיע מהים בין יפן לדרום קוריאה. נציין כי רעידה דומה פגעה ביפן לפני כשלושה חודשים, אז לא הגיע גל הצונאמי.

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