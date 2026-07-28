לקראת העלייה לקרקע: מבנים ראשונים הוצבו בעמק דותן

ישוב חדש בעמק דותן ( צילום: מועצה איזורית שומרון )

ההכנות להקמת היישוב החדש עמק דותן נמשכות היום (שלישי), לאחר שבשבועות האחרונים הוצבו בשטח מבני המגורים הראשונים לקראת העלייה המתוכננת לקרקע. על פי מועצת שומרון, היישוב צפוי לאכלס בעתיד מאות משפחות.

עמק דותן ממוקם במרכזו של עמק דותן המקראי, והוא מוקם בידי המועצה האזורית שומרון בשיתוף תנועת אמנה. היישוב נכלל ב״תוכנית ההתחברות״ שמוביל ראש המועצה יוסי דגן, הכוללת לפי התכנון הקמת 19 יישובים בצפון השומרון. דגן הגיע לאתר העבודות וסייר במקום עם סמנכ״ל משרד החינוך יגאל צרפתי, במסגרת ההיערכות להקמת מוסדות חינוך עבור היישובים החדשים. השניים ליוו את הצבת המבנים עם אנשי המקצוע, ודגן בירך במקום ״שהחיינו״. ״במקום שנעקרו ארבעה יישובים, אנחנו בונים 19 יישובים. במקום תוכנית ההתנתקות, אנחנו עושים יחד את תוכנית ההתחברות, יחד עם כל מדינת ישראל״, אמר דגן. לדבריו, עמק דותן צפוי להפוך למרכז אזורי משמעותי: ״יוקם כאן יישוב ענק, מרכז של צפון השומרון המתחדש, מעל עמק דותן המקראי. יגורו כאן מאות משפחות, אלפי אזרחים של מדינת ישראל״. עוד אמר כי המשפחות ״הופכות את הבלתי אפשרי לאפשרי״.

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סמנכ״ל משרד החינוך יגאל צרפתי התייחס לתכנון מוסדות החינוך ואמר: ״המחויבות שלנו להמשיך ולתת מענים של חינוך במועצה אזורית שומרון. אנחנו פועלים יחד בכל מקום שיש יישוב כדי לסייע ולתת את המענים החינוכיים״.

הרב חיים ברוך, העומד בראש המוסדות הקדם־צבאיים שבוגריהם צפויים להקים את היישוב, אמר כי העלייה לעמק דותן נועדה גם לקדם אחדות: ״אנחנו שבים הביתה אחרי תקופה ארוכה שבה היינו מודרים מצפון השומרון, אנחנו חוזרים ובעוצמה״.