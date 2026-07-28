לקראת ט"ו באב: השינוי הקיצוני שקרה בחתונות בישראל נחשף

לקראת ט"ו באב, חג האהבה העברי, מפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה תמונה עדכנית של הזוגיות בישראל. הנתונים מלמדים כי לאחר הירידה שנרשמה בתקופת מלחמת "חרבות ברזל", מספר הזוגות שנישאו התאושש באופן משמעותי. במקביל, נמשכת מגמה ארוכת שנים של דחיית גיל הנישואין ועלייה במספר הזוגות שבוחרים לחיות יחד ללא חתונה.

התאוששות במספר החתונות

בשנת 2024 נישאו בישראל 53,025 זוגות - עלייה של כ-10% לעומת שנת 2023. מתוך כלל הזוגות שנישאו, כ-71% היו יהודים, כ-26% מוסלמים, והיתר נוצרים ודרוזים. הנתונים מצביעים על התאוששות לאחר הירידה שנרשמה בשנה שקדמה לה, על רקע המלחמה.

לא ממהרים לחופה

לצד העלייה במספר החתונות, גיל הנישואין בישראל ממשיך להיות גבוה יחסית. בשנת 2024 עמד גילם הממוצע של חתנים יהודים שנישאו לראשונה על 27.3 שנים, בעוד שגילן הממוצע של הכלות היהודיות עמד על 25.6 שנים. מדובר במגמה שנמשכת כבר עשרות שנים, אם כי בשנים האחרונות נרשמה התייצבות מסוימת.

יותר זוגות בוחרים לחיות יחד

אחת המגמות הבולטות היא העלייה במספר הזוגות החיים יחד ללא נישואים. שיעור הזוגות היהודים שבחרו במגורים משותפים ללא חתונה כמעט שילש את עצמו מאז שנת 2000 - מ-2.5% ל-7.1% מכלל הזוגות היהודיים.