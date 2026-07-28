רצח בניהו רזי: קצינת שב"ס חשודה בשיבוש חקירה

בניהו רזי ז"ל ( באדיבות המשפחה )

חקירת רצח בניהו רזי ז"ל. המצוד אחר החשוד ברצח אביאור ששון, נמשך, כשהמשטרה מבצעת פעולות רבות אופרטיביות ומודיעיניות על מנת לאתר את מקום מחבואו של החשוד ולהביא למעצרו.

כעת מסתבר כי מי שסייעה לו היא לא אחרת מקצינה בשירות בתי הסוהר (שב"ס). בפעילות משותפת של חוקרי היחידה ללוחמה בפשיעה (יל"פ) במרחב ציון של מחוז ירושלים יחד עם חוקרי שירות בתי הסוהר, נעצרה הבוקר הקצינה בחשד למעורבות בשיבוש חקירת הרצח והפרת אמונים תוך סיוע לאסיר המקורב לחשוד הנמצא בבריחה. לפי החשד, הקצינה (34, הוד השרון) המשרתת במתקן כליאה במרכז הארץ בו מרצה עונש מאסר קרוב משפחתו של החשוד, מקיימת עמו קשר אישי ובתוך כך לפי החשד יחד עמו פעלה לשיבוש החקירה וסיוע לחשוד המרכזי.

אביאור ששון, החשוד המרכזי ( דוברות המשטרה )

החשודה הועברה לחקירה במשרדי היל"פ של מחוז ירושלים שבסיומה ובהתאם לממצאים, תתקבל ההחלטה האם להביאה בפני בימ"ש.

רפ"ק, רותם הילה זקן, ראש לשכת חקירות במרחב ציון: "המצוד אחר החשוד ברצח ממשיך להתנהל סביב השעון והחוקרים פועלים לילות כימים כדי להשיג כל בדל מידע שעלול להסגיר את מיקומו ולהביא למעצרו. אמרנו כבר בתחילת החקירה, נגיע לכל אדם שידו נגעה באירוע ולכל מי שמסייע לשיבוש החקירה או לבריחתו של החשוד, במטרה להגיע לחקר האמת ולמיצוי הדין עם כלל המעורבים."

משירות בתי הסוהר נמסר כי מערך המודיעין הוכיח שוב את עליונותו בחשיפת העבירות החמורות המתבצעות בתוך כותלי בתי הסוהר, הארגון בהובלת נציב בתי הסוהר פועל באפס סובלנות כלפי עבירות מעין אלו ואחרות לרבות קידום מערך בדיקות הפוליגרף.