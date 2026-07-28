עקף את מסי ואמבפה: זה השער היפה ביותר במונדיאל

מונדיאל 2026 ( צילום: שאטרסטוק )

השער של סידני לופס קבראל, שחקנה של נבחרת כף ורדה, נבחר היום (שלישי) לשער היפה ביותר של מונדיאל 2026. קבראל זכה בתואר לאחר שהביצוע שלו גבר על שערים של כמה מהכוכבים הגדולים בעולם, בהם ליונל מסי, קיליאן אמבפה וארלינג האלנד.

השער הזוכה הגיע במשחק הדרמטי בין כף ורדה לארגנטינה בשלב 32 האחרונות. הנבחרת האפריקנית הצליחה להישאר בתמונה מול האלביסלסטה והובילה את ההתמודדות להארכה, שם הגיע הרגע הגדול של קבראל. כאשר ארגנטינה הובילה 1:2, קבראל שחרר בעיטה מושלמת אל הפינה הרחוקה וקבע שוויון 2:2. השער החזיר את כף ורדה למשחק והעניק לה תקווה מחודשת להשלים הפתעה גדולה ולהדיח את אחת הנבחרות הבכירות בטורניר. אלא שהשוויון לא החזיק עד לסיום. ארגנטינה כבשה שער נוסף, ניצחה 2:3 ועלתה לשלב הבא. למרות ההדחה, הביצוע של קבראל נותר אחד הרגעים הבולטים של הטורניר, וכעת גם זכה בתואר השער היפה ביותר במונדיאל.

הבחירה בבעיטה של קבראל לא הייתה מובנת מאליה. ברשימת השערים שהתמודדו על התואר נכלל הביצוע של חוליאן אלברס במשחק בין ארגנטינה לשווייץ, לצד השער של ג׳וד בלינגהאם במדי אנגליה נגד צרפת והשער של ארלינג האלנד מול ברזיל.

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קבראל גבר גם על השער של ווילסון איסידור במשחק בין האיטי למרוקו, על הביצוע של קיליאן אמבפה מול סנגל ועל השער שכבש ליונל מסי נגד אלג׳יריה. גם פראן טורס, שכבש עבור ספרד מול ארגנטינה, נותר מאחור.

עבור קבראל, שעבר בקיץ לטרבזונספור, מדובר בהישג אישי גדול אחרי המונדיאל המרשים שלו. הבחירה הרשמית כבר התקבלה, אך עכשיו גם קוראי סרוגים מוזמנים להכריע: איזה שער היה היפה ביותר במונדיאל 2026?