דובר צה"ל טען לירידה בפשיעה הלאומנית: הנתונים מציגים זינוק

טרור האבנים: גבר נפצע מזריקת אבנים לעבר רכבו ( Nasser Ishtayeh/Flash90 )

פער משמעותי נחשף היום (שלישי) בין דבריו של דובר צה״ל, תא״ל אפי דפרין, בנוגע להיקף הפשיעה הלאומנית ביהודה ושומרון, לבין נתוני מערכת הביטחון שהציג הכתב הצבאי דורון קדוש.

בפודקאסט של נדב פרי, שהוקלט בשבוע שעבר, סיפר דפרין על ״ירידה משמעותית וחד משמעית״ במספר אירועי הפשיעה הלאומנית ביו״ש. דובר צה״ל חזר על הקביעה שלוש פעמים במהלך השיחה ועמד על דבריו גם כאשר המראיין הביע פליאה. אלא שעל פי הנתונים שהציג קדוש, במחצית הראשונה של שנת 2026 נרשמו 660 אירועים, לעומת 405 אירועים במחצית השנייה של שנת 2025. מדובר בזינוק של כ־60% בתוך חצי שנה. גם בהשוואה לתקופות מוקדמות יותר מתקבלת תמונה של עלייה: במחצית הראשונה של 2025 תועדו 440 אירועים, במחצית השנייה של 2024 נרשמו 355 ובמחצית הראשונה של אותה שנה תועדו 316 אירועים.

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לפי הפרסום, העלייה ניכרת גם במדדים נוספים. מספר האירועים שבהם הותקפו כוחות הביטחון עלה מ־30 ל־45 בחצי השנה האחרונה, ומספר הפלסטינים שנפצעו עלה מ־82 ל־140. עוד נטען כי גם מספר ההרוגים הפלסטינים גבוה משמעותית לעומת חציונים קודמים.

בבדיקה חודשית של הנתונים בין מרץ ליוני לא נמצאה, לפי קדוש, מגמת ירידה, והמספרים נותרו יציבים יחסית לאורך התקופה.

מדובר צה״ל נמסר כי דבריו של דפרין התייחסו למגמה שנרשמה בחודשים האחרונים, ולא להשוואה בין השנים או בין החציונים. לדבריהם, הנתונים שעליהם התבסס בעת הקלטת הפודקאסט הצביעו על ירידה בהיקף אירועי האלימות הלאומנית ובמוקדי החיכוך.

בצה״ל ייחסו את הירידה שעליה דיבר דפרין למאמץ משולב של הצבא, משטרת ישראל, שב״כ וגורמי ביטחון נוספים. לצד זאת הודו כי בבחינת הנתונים השנתיים אכן חלה עלייה במספר אירועי הפשיעה הלאומנית בשנתיים האחרונות.

״דובר צה״ל פועל בשקיפות ומציג את הנתונים כהווייתם. אין לצה״ל כל עניין להציג תמונה שאינה משקפת את העובדות״, נמסר בתגובה.