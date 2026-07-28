בעקבות האיום ברצח על חדשות 12: הרצוג שוחח עם המפכ״ל

הנשיא הרצוג ( יונתן זינדל, פלאש 90 )

נשיא המדינה יצחק הרצוג שוחח היום (שלישי) עם מפכ״ל המשטרה, רב־ניצב דני לוי, בעקבות אירוע האלימות השני בתוך פחות מחודש נגד משרדי חדשות 12 והאיומים שהופנו כלפי אנשי המערכת.

בשיחה עמד הרצוג על חומרת האירועים החוזרים ועל האיומים שהופיעו במכתב שהושאר בכניסה למערכת. לדבריו, אין להשלים עם מצב שבו נעשה שימוש באלימות כדי להרתיע אנשי תקשורת או להשתיק עמדות בחברה הישראלית.

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״אסור לקבל מציאות שבה אלימות משמשת כלי להפחדה והשתקת קולות. פגיעה בכל כלי תקשורת היא פגיעה בדמוקרטיה״, אמר הנשיא.

הרצוג קרא לפעולה מהירה ונחושה שתביא לאיתור האחראים ולמיצוי הדין עמם. הוא הדגיש כי על הרשויות להעביר מסר ברור של אפס סובלנות כלפי אלימות, איומים וניסיונות הפחדה נגד עיתונאים וכלי תקשורת.

המפכ״ל השיב לנשיא כי הוא רואה את האירוע בחומרה רבה, והודיע כי יקיים דיון דחוף בנושא בעקבות ההתפתחויות.

כאמור, במהלך הלילה נופצו דלתות הזכוכית בכניסה למשרדי חדשות 12 בתל אביב. באותו אירוע הושאר במקום מכתב מאיים שקשר את המעשה לפרשת שדה תימן וכלל דרישה להתנצלות ואיומים כלפי אנשי תקשורת ובכירים נוספים.

זהו המקרה השני בתוך פחות מחודש שבו נופצו דלתות הכניסה למערכת. אירוע דומה התרחש ב־5 ביולי, ולפי חדשות 12 עדיין לא נעצר חשוד בגינו.