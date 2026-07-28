איריס חיים חושפת: "הצבעתי להם כל חיי, לא עוד"

איריס חיים ( ערוץ כנסת )

איריס חיים, אמו של יותם חיים ז"ל שנחטף מביתו בשבעה באוקטובר ונהרג בשגג ברצועת עזה, שיתפה הבוקר (שלישי) בריאיון לשמעון אלקבץ ברדיו "גלי ישראל" בתהליך ההתפכחות הפוליטי והאישי שעברה מאז פרוץ המלחמה. "כל חיי, עד הבחירות האחרונות, הצבעתי לשמאל ואחר כך לשמאל-מרכז, ואני התפכחתי", אמרה חיים במהלך השידור. היא הביעה תרעומת חריפה על הקולות הקוראים לחזור לשגרה ביחסים הכלכליים מול הפלסטינים: "איך אפשר להכניס שוב פעם 150,000 פלסטינים לעבוד פה? אני מזדעזעת מזה. אני לא מאמינה יותר בשלום, אני לא יכולה להאמין בשלום איתם, וזה עצוב לי מאוד כמובן כי הייתי רוצה שלום, כולנו רוצים".

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בהמשך דבריה התייחסה חיים להשלכות הפוליטיות של התקופה האחרונה וקראה לציבור לתרגם את המציאות החדשה בקלפי: "הפיקחון הזה הוא משהו שצריך להתבטא גם בהצבעות לממשלה הבאה. כי אתה ואני מבינים, וכל מאזיני גלי ישראל כנראה מבינים, אבל מה קורה עם אלה שלא...?"