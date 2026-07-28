פולארד דורש מישראל כ"ץ: שחרר מיד את טל ינון דרדיק

ג'ונתן פולארד ( יונתן זינדל / פלאש90 )

יונתן פולארד פרסם היום (שלישי) סרטון חריף שבו דרש משר הביטחון ישראל כ"ץ לפעול לשחרורו של טל ינון דרדיק, שנעצר בעקבות הפרה נטענת של צו מנהלי שהוציא נגדו אלוף פיקוד המרכז אבי בלוט.

"עבר הרבה זמן מאז שהייתי כל כך רותח על ממשלת ישראל", פתח פולארד. הוא מתח ביקורת חריפה על המשך השימוש בצווים מנהליים נגד מתיישבים והאשים את אלוף הפיקוד ואת השב"כ ברדיפתו של דרדיק בשל פעילותו להקמת יישובי גבעות ביהודה ושומרון.

את עיקר דרישתו הפנה פולארד לשר הביטחון. לדבריו, כ"ץ הצהיר בעבר על ביטול המעצרים המנהליים נגד מתיישבים, ולכן עליו לפעול כעת בהתאם לדבריו.

"אם הוא אומר את האמת, אז שישחרר את הבחור הצעיר הזה באופן מיידי ויפסיק לרדוף אחריו", אמר פולארד. הוא קרא לכ"ץ לפנות גם לראש השב"כ ולהפסיק את השימוש בסמכויות מתקופת המנדט הבריטי נגד מתיישבים.

פולארד תקף בחריפות גם את אלוף פיקוד המרכז אבי בלוט וקרא להדיחו מתפקידו. בהמשך הפנה ביקורת גם כלפי ראש הממשלה בנימין נתניהו וטען כי הוא נושא באחריות למדיניות המופעלת נגד דרדיק.

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לקראת סיום הסרטון הביע פולארד דאגה ממצבו של דרדיק וקרא למקבלי ההחלטות לפעול במהירות בעניינו.

דרדיק, תושב חווה בבנימין ואב לארבעה, נעצר לפני כשלושה שבועות בטענה שהפר צו מנהלי. הצו הורה לו לשהות במעצר בית מלא בבית חמותו. לטענת דרדיק וארגון חוננו, הצו לא היה ניתן ליישום, והדבר הובא לידיעת אלוף הפיקוד עוד לפני המעצר.

לאחר מעצרו פתח דרדיק בשביתת רעב במחאה על הצו המנהלי. לפי המידע שנמסר, הוא פונה לבית החולים הדסה הר הצופים בעקבות הידרדרות במצבו. פולארד דורש כעת משר הביטחון להתערב ולהורות על שחרורו.