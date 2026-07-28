מבצע רחב בכפרי התפר: כ־30 חשודים בהברחות נעצרו

כוחות חטיבת אפרים ( צילום: דובר צה'ל )

כוחות צה"ל בפיקוד חטיבת אפרים פעלו במהלך השבוע (ראשון) במבצע רחב היקף בכפרי התפר, שבמסגרתו נעצרו כ־30 מבוקשים החשודים במעורבות בהברחת שוהים בלתי חוקיים ובסיוע להסתננות לשטח ישראל.

במסגרת הפעילות סרקו הכוחות עשרות מוקדים בכפרים טולכרם, קלקיליה, עזון עתמה, שוויכה ובכפרים נוספים בגזרה. המבצע התמקד בחשודים שלפי צה"ל פעלו כחלק מתשתיות המסייעות להסתננויות.

בצה"ל הסבירו כי במהלך השנה האחרונה הובילה חטיבת אפרים שינוי בתפיסת ההגנה על קו התפר. השינוי מבוסס על ההבנה שההתמודדות עם ההסתננויות מחייבת פעילות יזומה ורציפה, ולא רק תגובה לניסיונות חדירה בזמן התרחשותם.

כחלק מהמאמץ הוקם במודיעין חטיבת אפרים "תא תפר", המרכז את המידע והמחקר הנוגעים להסתננויות ומגבש תמונת מצב עדכנית. במהלך הלמידה התברר כי חלק ניכר מההסתננויות מתבצע, לפי הצבא, באמצעות חוליות ומבריחים הפועלים באופן שיטתי לאורך הגזרה.

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מפקד חטיבת אפרים, אלוף־משנה פ', אמר כי "ההגנה במרחב התפר מתחילה ביוזמה ובהתקפיות". לדבריו, נוכחות רציפה בכפרים ופעילות נגד התשתיות מייצרות מודיעין ומאפשרות לסכל איומים.

לצד המבצע הנוכחי, בצה"ל פועלים לחיזוק קו התפר באמצעות כמה צעדים נוספים. בין היתר הוקם גדוד פנתר, גדוד מרחבי ייעודי המתמחה בפעילות בגזרה ונועד לספק מענה ממוקד ורציף לאתגרים הביטחוניים באזור.

בנוסף לכך, בצבא מעבים את מרכיבי הביטחון וההגנה לאורך הקו ומגבירים את המאמץ המודיעיני והמבצעי נגד התשתיות המאפשרות הברחות והסתננויות.

בצה"ל ציינו גם את מבצע "חומת ברזל" בטולכרם כחלק מהפעילות המתמשכת בגזרה. לדברי הצבא, המבצע הנוכחי נועד לפגוע במערך המסייע להסתננויות, לצמצם את תופעת השהייה הבלתי חוקית ולחזק את ביטחון תושבי קו התפר ועורף מדינת ישראל.