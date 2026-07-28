בנט חושף: זה מה שראש השב״כ דוד זיני ביקש ממני בפגישה

ראש הממשלה לשעבר ויו"ר ביחד, נפתלי בנט, חשף היום (שלישי) פרטים על פגישתו עם ראש השב"כ דוד זיני, וסיפר כי זומן כדי לייעץ לו בכמה סוגיות ביטחוניות.

לדברי בנט, הפגישה לא הייתה אמורה להתפרסם והוא עצמו הקפיד לשמור על קיומה בסוד. "זיני זימן אותי, ביקש עצה בכמה דברים", סיפר. הוא לא פירט באילו נושאים עסקו השניים, אך הבהיר כי מדובר בעניינים ביטחוניים.

בנט הוסיף כי הוא נענה להזמנה משום שהוא מתייצב בכל פעם שבה הוא נדרש לסייע לביטחון המדינה. "אני תמיד מתייצב לביטחון מדינת ישראל", אמר.

בהמשך נשאל בנט אם זיני יישאר בתפקידו במקרה שבנט ייבחר לראשות הממשלה. לדבריו, הוא התרשם שראש השב"כ פועל באופן ממלכתי ולטובת מדינת ישראל.

בנט הבהיר כי בעלי תפקידים שימשיכו לפעול בצורה עניינית ומקצועית יישארו בתפקידם גם אם מונו בידי הממשלה הנוכחית. מנגד, לדבריו, משרתי ציבור שישתמשו בסמכותם לצרכים פוליטיים יוחלפו.

לדבריו, לאחר הקמת הממשלה הבאה הוא יבחן את תפקודם של ראשי מערכות הביטחון. בנט הזכיר כי גם בכניסתו הקודמת לתפקיד ראש הממשלה זימן אליו את ראש השב"כ ואת ראש המוסד, בחן את פעילותם והותיר אותם בתפקיד לאחר שהשתכנע כי הם פועלים באופן ממלכתי.

בהמשך הריאיון התייחס בנט גם לקטאר והודיע כי אם יקים את הממשלה הבאה יפעל להכרזתה "מדינת אויב". הוא האשים את האמירות במימון חמאס ובהפעלת מערך השפעה ברחבי העולם, ומתח ביקורת על כך שהממשלה הנוכחית אינה נוקטת צעד דומה.

בנט דיבר גם על פעילות של גורמים זרים ברשתות החברתיות, על מערכת היחסים בין ישראל לארצות הברית ועל האפשרות לשתף פעולה לאחר הבחירות עם גדי איזנקוט, אביגדור ליברמן ומפלגות ציוניות נוספות. לדבריו, הם "ידעו להסתדר" כדי להקים את הממשלה הבאה.