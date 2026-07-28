עופר וינטר: "אני מתחלחל רק מהמחשבה שהוא יהיה שר הבטחון"

תת-אלוף במילואים עופר וינטר תוקף בחריפות את יו"ר מפלגת 'הדמוקרטים', יאיר גולן, בעקבות דבריו כי הוא שואף לכהן כשר הביטחון הבא של מדינת ישראל.

בסרטון שהעלה, התייחס וינטר להתבטאויותיו של גולן בעבר ובהווה: "כשכשאני שומע את יאיר גולן – זה ש'מזהה תהליכים', שאמר שמדינה נורמלית לא רוצחת תינוקות כתחביב על מדינת ישראל – כשהוא מעלה על דעתו את האפשרות שהוא יהיה שר הביטחון של מדינת ישראל, אני מתחלחל".

וינטר הוסיף וטען כי מפלגתו של גולן מהווה סכנה: "יאיר גולן עומד כיום בראש המפלגה המסוכנת ביותר בישראל. מספיק לראות כיצד הגיבו נבחרי 'הדמוקרטים' לאחר הרצח המזעזע של היהודים בשבת. יאיר גולן כשר ביטחון משמעו אסון למערכת הביטחון, אסון להתיישבות ואסון ליהדות".

בסיום דבריו הזכיר וינטר עימות עבר ביניהם: "פעם הוא אמר עליי שאני לא אדם ערכי, כי העזתי לנשא תפילה לפני היציאה לקרב בעזה. אני לא רוצה לחשוב מה יהיה אם חלילה הוא יהיה שר הביטחון שלנו – לא יקום ולא יהיה".