עיתונאי חרדי מוכר נעצר בחשד להחזקת חומרי פדופיליה

עורך עיתון חרדי מוכר, תושב קריית יערים כבן 58, נעצר בחשד להחזקת תכנים פדופיליים וחומרים אסורים – כך הותר לפרסום הבוקר (שלישי).

המעצר בוצע על ידי חוקרי מחלק "נוער חשיפה" ביחידה המרכזית (ימ"ר) של מחוז ירושלים, זאת בעקבות מידע מודיעיני שהגיע לידי המשטרה ועורר את החשד נגדו.

במסגרת החקירה, פשטו בלשי המשטרה על ביתו של החשוד מצוידים בצו חיפוש מטעם בית המשפט. במהלך הפעילות נעצר העורך, והשוטרים החרימו מכשיר טלפון נייד ומחשב אישי. המוצגים הועברו למעבדות הדיגיטליות של המשטרה לצורך הפקת ראיות.

החשוד הועבר לחקירה באזהרה. בהמשך היום מתכוונת המשטרה להביאו לבית משפט השלום בירושלים בבקשה להאריך את מעצרו, לצורך הליכי החקירה הנדרשים.