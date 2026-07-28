חיזוק משמעותי: הבכיר הודיע על הצטרפות לגדי איזנקוט

יו"ר קק"ל, איל אוסטרינסקי, יוצא בהצהרת תמיכה פומבית ומשמעותית בגדי איזנקוט לראשות הממשלה, וקורא לציבור להתייצב מאחוריו לקראת הבחירות.

"מול קריעת החברה הישראלית ופירוק המוסדות והערכים הבסיסיים שעליהם כוננו פה מדינה, צריך לחזור ליסודות – למגילת העצמאות", כתב אוסטרינסקי. "מול גל הטירוף שמשתולל פה בארבע השנים האחרונות, חייבים מנהיגות אחרת – ציונית וערכית, ליברלית, ממלכתית ופרגמטית ובעיקר צנועה, קשובה ואנושית. את המנהיגות הזו אפשר להפסיק לחפש, מצאנו את האיש – זה גדי איזנקוט וזה מה שאנחנו צריכים".

"מנהיגות ביטחונית, חברתית ואחראית"

בדבריו פירט יו"ר קק"ל את הטעמים לתמיכתו באיזנקוט, והדגיש את ניסיונו הביטחוני והחברתי: "אנחנו צריכים מנהיגות ביטחונית – מי שהוא רמטכ"ל לשעבר שהוביל את 'דוקטרינת הדאחיה', הגדיר מחדש את ההרתעה מול האויבים שלנו ומגיע היום לשקם את הביטחון והמעמד המדיני שלנו. אנחנו צריכים מנהיגות חברתית – מי שגדל בפריפריה, בטבריה ובאילת, ומגיע היום לעשות בה את התיקון שהיא צריכה".

עוד הוסיף על החלטותיו הציבוריות והאישיות: "אנחנו צריכים מנהיגות אחראית – מי שבשיא החירום אחרי 7 באוקטובר לא היסס להיכנס תחת האלונקה כדי להציל, ולא היסס כמה חודשים אחרי לצאת מהממשלה ומאז לדבר חד וברור על הכשלים. אנחנו צריכים מנהיגות שמבינה את ערך החיים – מי שלצערו ולצערנו חווה את השכול הנורא ומסוגל לקבל החלטות לאומיות ברגישות, באחריות ובשיקול דעת".