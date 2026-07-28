יעקב ברדוגו תוקף: "הם יגרמו להפסד של הימין בבחירות"

הפרשן הפוליטי יעקב ברדוגו מזהיר בחדשות 14 מפני התפצלות היתר בימין ומציג תרחיש אזהרה לגבי הסיכויים של גוש הימין בבחירות הקרובות.

במהלך שידור בערוץ, התייחס ברדוגו לריבוי הרשימות והמפלגות שמנסות את מזלן בתוך הגוש: "מי שרוצה להבין איפה יכולה להיות מפלה לגוש הימין - אלו שברי המפלגות האלה. הן יכולות להפיל בין 6 ל-8 מנדטים".

ברדוגו הדגיש את החשיבות של התארגנות מוקדמת כדי למנוע אובדן קולות קריטי ביום הבחירות: "חשוב לטפל בסוגייה הזו – זה יכול להכריע בחירות".