בפעם השנייה בתוך שבועות: דלת משרדי חדשות 12 נופצה 

דלתות הזכוכית בכניסה למערכת חדשות 12 בתל אביב נופצו הבוקר (שלישי), בפעם השנייה בתוך פחות מחודש. האירוע הנוסף התרחש כשלושה שבועות בלבד לאחר מקרה זהה שאירע בכניסה למשרדים.

האירוע הקודם התרחש ב־5 ביולי, אז נופצו גם כן דלתות הזכוכית בכניסה למערכת. לפי העדכון שפרסמה חדשות 12, עד כה לא נתפס חשוד באותו מעשה.

בשלב זה לא פורסמו פרטים על זהותו של מי שעומד מאחורי המקרה הנוכחי או על קשר אפשרי בין שני האירועים. עם זאת, הדמיון ביניהם ופרק הזמן הקצר שחלף הובילו את מערכת החדשות לפרסם תגובה חריפה.

"אנחנו מתעוררים לעוד בוקר, השני בתוך פחות מחודש, שבו אלימות מסוכנת משתוללת ומנפצת את דלת מערכת החדשות שלנו", מסרו בחדשות 12. במערכת הגדירו את המקרה "אזעקת אמת" והוסיפו: "דם עיתונאי חדשות 12 אינו הפקר".

בחדשות 12 הפנו ביקורת כלפי ממשלת ישראל ושר התקשורת, ודרשו מהם לחדול מהתבטאויות נגד התקשורת החופשית. לטענת המערכת, התבטאויות מסוג זה מובילות גם למעשים חמורים.

במקביל, במערכת קראו למשטרת ישראל לפעול באופן מיידי כדי למנוע את המשך האלימות ולאתר את האחראים למעשים. הקריאה מגיעה כאשר המקרה הראשון, שאירע בתחילת החודש, עדיין לא פוענח ולא נעצר חשוד.

לצד הדברים הבהירו בחדשות 12 כי האירועים לא ירתיעו את אנשי המערכת ולא ישפיעו על המשך עבודתם: "אנו לא נירתע גם לנוכח החקיקה, ההסתה והאלימות".