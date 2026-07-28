העתירה הראשונה הוגשה: הקרב בליכוד עובר לבית הדין

הקרב על תקנון הפריימריז בליכוד עבר היום (שלישי) לבית הדין של התנועה: שעות ספורות לאחר פרסום תוצאות ההצבעה בוועידת הליכוד, הוגשה העתירה הראשונה נגד אחד הסעיפים שאושרו.

את העתירה הגיש עו"ד יאיר גבאי, המתמודד בפריימריז במחוז ירושלים. גבאי דורש לבטל את ההחלטה המאפשרת לחברי הכנסת המכהנים, לשרים ולסגני השרים להתמודד על המקומות השמורים למחוזות הבחירה.

מדובר בסעיף השנוי ביותר במחלוקת מבין ההצעות שאושרו בוועידה. ההצעה עברה ברוב זעום של חמישה קולות בלבד, וכבר לאחר פרסום התוצאות עלו הערכות כי תוגש נגדה עתירה לבית הדין של הליכוד.

בעתירתו טוען גבאי כי ההצעה לא זכתה לרוב הדרוש לצורך שינוי חוקת הליכוד, ולכן לשיטתו אין לה תוקף. בהתאם לכך הוא מבקש מבית הדין לבטל את ההחלטה ולאסור את יישומה בפריימריז הקרובים.

טענה נוספת שמעלה גבאי נוגעת לשוויון בין המתמודדים. לדבריו, פתיחת המחוזות בפני חברי הכנסת, השרים וסגני השרים מעניקה להם יתרון משמעותי על פני מועמדים חדשים המתמודדים באותן משבצות.

בעתירה נטען כי נבחרי הציבור המכהנים נהנים מחשיפה ציבורית רחבה, מתקציבי מימון ומקשרים פוליטיים שנצברו במהלך כהונתם. מנגד, מועמדים חדשים במחוזות אינם נהנים מאותם תנאים ונדרשים להתמודד מולם על מספר מצומצם של מקומות ברשימה.

העתירה צפויה לפתוח שורת הליכים בבית הדין סביב תוצאות ועידת הליכוד. בשל פער חמשת הקולות, הסעיף המאפשר לנבחרי הציבור להתמודד במחוזות צפוי לעמוד במרכז המאבק המשפטי הפנימי.

כעת יצטרך בית הדין של הליכוד להכריע האם ההצעה אושרה ברוב הדרוש והאם ניתן להחיל אותה כבר במערכת הפריימריז הקרובה. עד להכרעתו, המאבק על המחוזות ועל עתידם של המתמודדים החדשים בליכוד נותר פתוח.