"יש דין ויש דיין": הרב לבנון על שריפות הענק באירופה

רב השומרון וראש ישיבת אלון מורה, הרב אליקים לבנון, התייחס היום (שלישי) לשריפות הענק המשתוללות בצרפת ובספרד, וטען כי מדובר במסר שמימי לשתי המדינות על רקע יחסן לישראל.

בפתח דבריו התייחס הרב לבנון לתהליכים שעוברת מדינת ישראל בשורה של תחומים. "עם ישראל עובר תהליכים, המביאים אותנו למחוזות שלא היינו יכולים לדמיין", כתב. לדבריו, השינוי ניכר "במעמד הבינלאומי, בביטחון, בכלכלה ובמגוון רב של תחומים".

הרב לבנון הסביר כי חלק מהתהליך הוא היחס המשתנה של אומות העולם כלפי מדינת ישראל. לדבריו, ישנן מדינות שמעריכות את הישגיה של ישראל, ומנגד מדינות וארגונים המתייחסים אליה בשנאה עמוקה.

בהמשך דבריו התייחס לארגוני הטרור וטען כי הם פועלים מתוך שנאה עיוורת, גם כאשר ברור שאין ביכולתם להכחיד את מדינת ישראל. "חוברות לכך גם מדינות באירופה, שהשנאה מעבירה אותם על דעתם", כתב.

הרב ציטט את דברי הנביא: "ויצא ד', ונלחם בגויים ההם, כיום הילחמו ביום קרב", ולאחר מכן קשר בין השריפות המשתוללות בצרפת ובספרד לבין עמדתן כלפי ישראל.

"צרפת וספרד, העוינות ביותר את ישראל, הן עדות להתערבותו הישירה של הקב"ה", כתב הרב לבנון. לדבריו, "שריפות הענק המשתוללות בשתי המדינות הללו, הן סימן ברור: והיה בית יעקב אש, ובית יוסף להבה".

בסיום דבריו העביר הרב מסר ישיר לשתי המדינות: "אם תמשיכו בדרככם, תלכו מדחי אל דחי. אם תחזרו ותבקשו מחילה מעם ישראל, תצליחו להתגבר על השריפות. יש דין ויש דיין".