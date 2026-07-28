13:0 מושלם: אהבת השם גורדון ניצח את ג׳ון לינקר בישראל

אהבת השם גורדון ( צילום: ONE Championship )

אהבת השם גורדון רשם אמש (שני) ניצחון גדול בקרב הראשון שלו על אדמת ישראל, לאחר שגבר בתום מאבק עיקש על יריבו הברזילאי ג׳ון לינקר, הנחשב לאחד הלוחמים החזקים והמוכרים בעולם.

הניצחון בהיכל מנורה אפשר לגורדון לשמור על מאזן מושלם ולהעלות את רצף הניצחונות שלו ל־13:0. הקרב בין השניים חתם את אירוע הקרבות הראשון מסוגו שנערך בישראל, שאליו הגיעו כ־11 אלף צופים לאחר שכל הכרטיסים נמכרו. אהבת השם נכנס לקרב כשהוא מלווה בלוחמים שנפצעו במלחמת חרבות ברזל. חברו, הזמר ליאם גולן, ליווה את כניסתו עם השיר "עם ישראל חי", לקראת המפגש המרכזי מול לינקר.

גורדון התמודד מול יריב מנוסה ומוכר, אך הצליח לסיים את הערב עם ניצחון נוסף ולשמור על הרצף המושלם שלו. עבורו היה זה רגע מיוחד במיוחד, לאחר שעלה לראשונה לקרב בישראל מול קהל מקומי שמילא את היכל מנורה.

עוד לפני הקרב המרכזי עלה אחיו, רוח השם גורדון, לקרב הראשון שלו בישראל. רוח השם התמודד מול מקסימוס בג׳נוטה, ולאחר מאבק עיקש הצליח לגבור על יריבו ולהוסיף ניצחון נוסף לערב של משפחת גורדון.

רוח השם גורדון ( צילום: עמרי סילבר )

רוח השם נכנס לקרב כשהוא מלווה במשפחות שכולות ובילדיו של אלוף־משנה אסף חממי ז"ל. הנוכחות המיוחדת העניקה לקרב שלו משמעות נוספת, כחלק מאירוע ששילב בין הספורט לבין מחוות למשפחות השכולות וללוחמים שנפצעו במלחמה.

בין אלפי הצופים באולם היו גם שחקן הכדורסל דני אבדיה, און רפאלי, רואי וגל אדם וקורין גדעון. עם זאת, מוקד הערב היה הקרב המסכם של אהבת השם מול לינקר, שהסתיים בניצחון ה־13 ברציפות של הישראלי.

האירוע נערך בחסות מאניה ג׳ינס, המלווים את האחים גורדון מתחילת דרכם, ובהפקתו של מוטי לסרי, הבעלים של "חוגגים הפקות". בסיום הערב יצא אהבת השם גורדון מהזירה עם ניצחון נוסף ומאזן נקי מהפסדים, בעוד אחיו רוח השם השלים ערב מוצלח במיוחד עבור השניים עם ניצחון משלו.