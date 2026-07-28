ניצחון לנתניהו בוועידת הליכוד: כל ההצעות אושרו

ראש הממשלה בנימין נתניהו ויו"ר מזכירות הליכוד, השר חיים כ"ץ, רשמו אמש (שני) ניצחון בוועידת הליכוד, לאחר שחברי המרכז אישרו את שלוש ההצעות שהביאו לקראת הפריימריז. אלא שסעיף מרכזי אחד עבר בחמישה קולות בלבד, וכעת צפויות עתירות נגד התוצאה לבית הדין של התנועה.

ההישג הבולט ביותר מבחינת נתניהו הוא אישור הסמכות לשריין שמונה מועמדים עד המקום ה־29 ברשימת הליכוד לכנסת. ההצעה זכתה לרוב ברור של 2,148 תומכים לעומת 1,220 מתנגדים.

גם ההצעה שעסקה בשינוי שיטת הבחירות ובתקנון הפריימריז עברה בפער משמעותי: 2,181 מחברי המרכז הצביעו בעדה ו־1,193 התנגדו.

לעומת זאת, ההצעה השנויה במחלוקת, המאפשרת לחברי הכנסת המכהנים, לשרים ולסגני השרים להתמודד גם במשבצות המחוזות, אושרה ברוב דחוק במיוחד. 1,678 הצביעו בעדה לעומת 1,673 שהתנגדו, פער של חמישה קולות בלבד.

בשל התוצאה הצמודה והמחלוקות סביב ספירת הקולות, ההערכה בליכוד היא שהמאבק על הסעיף יעבור כעת לבית הדין של התנועה. עתירות נגד התוצאות צפויות להתמקד באפשרות שניתנה לחברי הכנסת המכהנים להתמודד במחוזות.

להכרעה עשויה להיות השפעה ישירה על עתידם של חברי כנסת רבים. שמונת המקומות שיועמדו לרשות נתניהו מצמצמים את מספר המקומות הפנויים ברשימה. אם בית הדין יפסול גם את מסלול ההתמודדות במחוזות, חברי כנסת מכהנים עלולים למצוא את עצמם ללא נתיב נוסף למקום ריאלי.

מהליכוד נמסר כי יותר מ־3,400 חברי מרכז, כמעט 75% מבעלי זכות ההצבעה, השתתפו בהליך. במפלגה אמרו כי שיעור ההצבעה הגבוה מעיד על עוצמת השטח, וכי הנבחרים בפריימריז והמועמדים שישוריינו ירכיבו יחד רשימה חזקה לקראת הבחירות.

במערכת הפוליטית מעריכים כי חלק מהשריונים עשויים לשמש את נתניהו לקידום איחודים עם מפלגות ימין קטנות, במטרה לצמצם את הסיכון לאובדן קולות מתחת לאחוז החסימה. בין המפלגות ששמן עולה בהקשר זה נמצאות עוצמה יהודית של איתמר בן גביר, הציונות הדתית של בצלאל סמוטריץ', נעם וזהות.

כך, למרות האישור הגורף לשלוש ההצעות, הקרב הפנימי בליכוד עדיין לא הסתיים. לאחר ההכרעה בקלפיות, המוקד צפוי לעבור בימים הקרובים לבית הדין של התנועה.